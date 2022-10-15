День матери в Беларуси: 25 женщин получили медали за родительский труд

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День матери отмечают в Беларуси. Для мам столицы устроили масштабный праздник, а самым активным вручили награды. В стране становится все больше многодетных семей, сейчас их более 120 тысяч. Как их поддерживает государство и как поздравляют женщин с праздником, расскажет корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Шумная, но дружная компания – пятеро детей и родители в одной комнате. Так в семье Соколевских проходит каждый вечер. У многодетной мамы Ирины хлопот много: накормить, поиграть, отвести детей в школу и садик. А фразу «Мамочка, обними меня» вообще слышит каждую минуту.

«У мамы сильная связь с детьми. Но у мамы есть право сходить в ванну, на улицу, маме иногда нужно отдохнуть, это очень важно», – отмечает многодетная мать Ирина Соколевская.

За семейный труд Ирина Соколевская получила Орден Матери – высшую награду многодетного родителя. Такие медали вручили 25 мамам. Для них главная опора – мужья. Помогают и в хозяйстве, и в воспитании детей.

«Где надо приготовить, где надо за детьми сходить, где надо отвести детей в садик, в школу, помочь с уроками», – перечисляет многодетный отец Виталий Соколевский.

Для большой компании – большой дом. Семье Соколевских государство подарило две квартиры. Возможность получить жилье есть у всех многодетных. Детям без очереди дают место в садиках и школах, бесплатные путевки в санатории. Семьям помогают и финансово: выплачивают семейный капитал.

«Семейный капитал назначается при рождении третьего и последующего ребенка. 118 тысячам многодетных семей уже назначили семейный капитал. 60 тысяч семей уже использовали его досрочно», – заявил заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков.

А те, кто мам видит редко, поздравили их оригинально. Курсанты военных лицеев, училищ и академий звонили главным женщинам в жизни по видеосвязи.

«Со мной моей маме нужно пожелать в первую очередь терпения. Здоровья и побольше любви от своих детей, я к этому буду максимально прилагать свои усилия», – сказал курсант военной академии Беларуси Илья Умецкий.

Для столичных мам праздник устроила минская городская организация Белорусского союза женщин. Открыли импровизированный салон красоты и фотозоны, организовали мастер-классы и выступления белорусских артистов.

Следующая неделя в Беларуси объявлена неделей родительской любви. Она завершится в пятницу Днем отца. В этом году праздник будут отмечать впервые. А в России День отца – в ближайшее воскресенье.