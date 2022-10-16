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Подсолнечное масло в Беларуси будут делать из отечественного сырья
16.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские заводы, где разливают подсолнечное масло, перешли на российское сырье. В дальнейшем планируют добавлять местное. В этом году урожай подсолнечника щедрый. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала в цехе и на поле.
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В этом году урожай подсолнечника щедрый.
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