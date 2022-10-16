День хлеба: в Беларуси возрождают древние пекарные традиции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

День хлеба отмечают сегодня в мире. А в Беларуси возрождают традиции ремесленного и домашнего хлеба. Экспериментируют и крупные производители. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич о вкусном и полезном.



«Если взять наш хлеб, то он будет хрустеть, он будет возвращаться после того, как вы его сожмете», – говорит Дмитрий Будаев.



Музыкант и совладелец пекарни Дмитрий Будаев хороший хлеб чувствует на слух – «корочка должна хрустеть». Профессию сменил не ради дохода. Учился в Париже, там же подрабатывал в кондитерской. Поднакопил опыта, но свою «хлебную» симфонию решил писать на родине.



«На хлебе сложно зарабатывать деньги, поэтому это всегда бизнес не про деньги. Если человек занимается хлебом, это всегда для души. Это волшебство, которое затягивает в любом случае», – отметил Дмитрий Будаев.



Бизнес на двоих. Дмитрий про эмоции, его брат Никита – про экономику. Вместе писали бизнес-план, разрабатывали рецептуры. Используют всего три ингредиента: воду, соль и муку. Ее, кстати, закупают в России. Говорят, французская не прошла краш-тест. За чувством «как у бабушки из печи» в пекарню к братьям и приходят люди.



«Постоянно интересуются, где можно нашу продукцию попробовать. Кто-то хочет с нами сотрудничать по круассанам, хлебу, печенью. Мы, действительно, не ожидали такого наплыва и стараемся все оперативно решить», – отметил Никита Будаев.



«Самый стандартный комментарий – «ой, я не принес домой хлеб, съел по пути». Очень часто можно заметить, когда человек выходит из нашей пекарни и начинает есть этот хлеб», – говорит Дмитрий Будаев.



Традиционные рецепты стараются сохранять и в небольших сельских пекарнях. В поселке Свислочь, например, до сих пор делают все вручную. За хлебом сюда приезжают со всей округи. Оценил его и президент Александр Лукашенко.

После дегустации обычную советскую плетенку с сахаром в Свислочи стали называть «Батькова булка». Организовали и фестиваль хлеба с таким названием.



В стране ежегодно выпекают около 400 тонн хлебобулочных изделий. На каждого белоруса приходится почти 79 килограммов. Продукт высокоуглеводный, но полезный.



«Хлеб также содержит витамины группы В и РР. Также сейчас актуальная и современная тенденция – хлеб здорового питания. Поэтому мы выпускаем цельнозерновые хлеба и с высоким содержанием клетчатки», – рассказала инженер-микробиолог Юлия Чимбур.



Булку себе и другу. Часть хлеба Беларусь экспортирует. Это стало возможным благодаря шоковой заморозке. Так вкус и аромат белорусского хлеба знают в России, Израиле, Вьетнаме и Китае.