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Белорусский агроном выращивает более 15 тонн патиссонов за сезон
17.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский агроном сделал бизнес на патиссонах. За сезон выращивает больше 15 тонн тарельчатой тыквы. Урожай отправляет на завод для переработки, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Чтобы получить товар по стандарту, фермер собирает урожай каждые два дня. За сезон с куста получается около полутора килограммов.
Четыре года назад фермер начал экспериментировать с патиссонами. В итоге – отличный урожай. Никаких минеральных удобрений. Не пригодился даже капельный полив. С семенами помог местный завод. Получился аграрный тандем: предприятие дает фермеру особые голландские сорта и помогает с уходом. В ответ агроном сдает на завод свою продукцию.
Есть и условия: никаких нитратов, солей тяжелых металлов и обязательно наличие сертификата.
Спрос на патиссоны и на фермерском рынке Минска. У Татьяны конкурентов нет. Эти овощи только на ее прилавке.
Сезон свежих патиссонов в Беларуси заканчивается. В продаже появились консервированные и соленые в банках. Килограмм продают за 12 белорусских или почти 300 российских рублей.
Патиссоны в Беларуси выращивают в разных регионах страны. А урожай собирают до трех месяцев.
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Чтобы получить товар по стандарту, фермер собирает урожай каждые два дня. За сезон с куста получается около полутора килограммов.
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