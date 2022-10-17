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Белорусский агроном выращивает более 15 тонн патиссонов за сезон

17.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский агроном сделал бизнес на патиссонах. За сезон выращивает больше 15 тонн тарельчатой тыквы. Урожай отправляет на завод для переработки, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Чтобы получить товар по стандарту, фермер собирает урожай каждые два дня. За сезон с куста получается около полутора килограммов.

«С патиссонами рентабельность выше, меньше затраты, больше прибыль. Культура более-менее неприхотливая. Меньше обработок, не требует сильного полива», – рассказал директор хозяйства Олег Смаль.

Четыре года назад фермер начал экспериментировать с патиссонами.​ В итоге – отличный урожай. Никаких минеральных удобрений. Не пригодился даже капельный полив. С семенами помог местный завод. Получился аграрный тандем: предприятие дает фермеру особые голландские сорта и помогает с уходом. В ответ агроном сдает на завод свою продукцию.

«Они фиксируют цены на момент принятия договора. То есть уже цена у нас фиксированная, я знаю, почем уже его продавать. И моя задача – только вырастить красивый, качественный товар. Они консервируют, идет все это на Россию», – отметил директор хозяйства Олег Смаль.

Есть и условия: никаких нитратов, солей тяжелых металлов и обязательно наличие сертификата.

Спрос на патиссоны и на фермерском рынке Минска. У Татьяны конкурентов нет. Эти овощи только на ее прилавке.

«Спрос на патиссоны вырос в этом году. И покупатели, конечно, обнаружили их только у нас. Так как мы уже несколько лет эту культуры выращиваем, поэтому было в большом количестве. Не скажу, что за пять минут, но все количество патиссонов, которые привозили, раскупали», – рассказала фермер Татьяна Васько.

Сезон свежих патиссонов в Беларуси заканчивается. В продаже появились консервированные и соленые в банках. Килограмм продают за 12 белорусских или почти 300 российских рублей.

Патиссоны в Беларуси выращивают в разных регионах страны. А урожай собирают до трех месяцев.



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Теги: Минск
 
 
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Чтобы получить товар по стандарту, фермер собирает урожай каждые два дня. За сезон с куста получается около полутора килограммов.
 
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