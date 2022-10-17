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«Европейская колючка»: Польша, Литва и Латвия выстроили заборы «против всего живого» на границе с Беларусью

17.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Польша, Литва и Латвия выстроили заборы на границе с Беларусью. Говорили, что так хотят оградить себя от мигрантов. Но страдают в результате не только люди, но и звери. Вдоль забора походила корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Деревня Хвойник. До белорусско-польской границы около четырех километров. Николай Михайлович почти 40 лет живет здесь в гармонии с природой.

«Из Польши приходили волки к нам. Здесь больше вреда наносили. В Польше же мораторий, запрет на отстрел волка – и они к нам», – поделился местный житель Николай Булатовский.

Но теперь гостей из леса стало меньше. Польша построила забор. Огромная стена разделила не только уникальный заповедник, но и его обитателей.

«Впервые животные оказались изолированными на двух частях Беловежской пущи. Генетически обедненная популяция зубров, очень малочисленная группировка рыси здесь обречены на очень сложное время существования. Из-за этого они могут исчезнуть», – считает документалист, кандидат биологических наук Игорь Бышнев.

На территории Беловежской пущи обитает 59 видов млекопитающих. Среди них благородные олени – их около трех тысяч. Косуль в два раза меньше – 1200. 703 зубра, 70 барсуков и 55 диких кабанов. Рысей и того меньше – 20. Их оберегают с особым трепетом. Животные в Красных книгах и Беларуси, и Польши. Раньше зверям было намного проще. До 1982 года они свободно гуляли, не зная границ. Потом появилось новое ограждение. Около 2,5 метра в высоту. Для зверей это не было проблемой, пока не построили новый забор.

Рысь может перепрыгнуть преграду высотой в четыре метра. Но высота этого забора – почти шесть метров. И ее зверь уже не осилит. Видимо, для этого в польском заборе сделали калитки. Но как их открыть? Звонка-то нет, колокольчика тоже. Да и звери в пуще живут дикие, трюкам цирковым не обучены.

«Этих проходов, по нашим расчетам, только в Беловежской пуще должно быть не меньше 60, а их на всей территории белорусской-польской границы, 180 километров, всего 24», – отмечает директор Института экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Груммо.

Общая граница Беларуси и Польши – 398 километров. На сухопутной части – 180 километров забора. Строили, чтобы остановить беженцев, получился забор от всего живого. Формально проходы сделали. Вот только кто туда пролезет?

«Маленькие отверстия – это решетки между заборами. Между ними семь сантиметров. Тот же волк, барсук, рысь – они не пролезут», – объясняет главный охотовед Национального парка «Беловежская пуща» Олег Щитов.

Где питаться, где гулять и где искать пару – у зверей новые проблемы.

«Эти животные малочисленные, для них крайне важен генетический обмен. Если этого генетического обмена не будет, то будет нарушаться генетическая структура, будет происходить обеднение генофонда», – отмечает начальник научного отдела Национального парка «Беловежская пуща» Дмитрий Бернацкий.

Польский забор на фоне литовского выглядит безобидным. От Вильнюса на границе эконом-вариант – 470 километров колючей проволоки. Уже погибло 37 животных.

«Колючая проволока. Впутался – и все. Запутался, закрутился – и либо умер от того, что не мог выбраться, либо задушился в сетке. Стараемся вдоль границы больше закармливать, чтобы не было причин уйти дальше и биться об сетку», – говорит инженер по охотничьему хозяйству Гродненского лесхоза Павел Шакиров.

Калитка есть, но перед ней установлено заграждение – спираль Бруно в три яруса. Множество мелких лезвий шансов выбраться не оставляют. Ни человеку, ни зверю.

Экологическую проблему пытаются решить экоактивисты из Беларуси и Польши. Подписали совместное обращение в Европейскую комиссию. Ответа нет.

Самое опасное время будет весной. Период гона. Те же зубры в поисках пары могут преодолевать до 500 километров. Теперь никакой свободы передвижения, для зверей серьезный стресс.



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Польша, Литва и Латвия выстроили заборы на границе с Беларусью. Говорили, что так хотят оградить себя от мигрантов. Но страдают в результате не только люди, но и...
 
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