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Многодетным отцам и детям устроили праздник в Минске

20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многодетные папы встретились в Минске. Такую встречу ко Дню отца организовали впервые. Инициатором выступила столичная организация «Белорусского союза женщин», сообщает «МИР 24».

На встречу папы пришли не одни, а со своими детьми. Многие из этих мужчин воспитывают детей в одиночку. Отцы признаются: порой приходится нелегко, но справляются.

«Лера самая младшая, ей 5 с половиной. Средний Илюша. В первый класс сейчас пошел, 7 лет в декабре будет. Старший в этом году поступил в строительный колледж. Ему в феврале будет 17. Конечно, приятно, что устроили такое мероприятие и праздник. А то все мама, мама, а как-то папы забываются», – говорит Игорь Беганский, который один воспитывает троих детей.

«Нам бы очень хотелось, чтобы такие мероприятия проводились круглогодично, а не только в канун Дня отца. Говорить слова любви, теплые, нежные слова своим родителям необходимо каждый день», – отметила председатель Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Ольга Чемоданова.

Для детей и их пап устроили сладкий стол. Никто не ушел без подарка. Главным стало общение родителей и детей друг с другом. День отца в Беларуси впервые отметят 21 октября.



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Теги: Минск
 
 
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21 октября в Беларуси впервые отметят День отца.
 
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