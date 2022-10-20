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Погода в СНГ: снег в Казахстане, дожди в Беларуси

20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве сегодня облачно, с прояснениями, местами возможен дождь, воздух прогреется максимум до плюс 8 градусов. О погоде в странах Содружества – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Сразу в 11 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Синоптики обещают сильный ветер, туман и дожди. В предгорья Алматы уже пришла зима. Снег идет, несмотря на плюсовую температуру в городе. Осадки укрыли машины, деревья и дороги. Выпал снег и в Алматинской области. Пока его немного, и животные еще не впали в сезонную спячку. К примеру, медведица уже не в первый раз приходит к людям в поисках еды. Грозные крики сельчан ее не испугали, но позже лесная гостья все же отступила.

В Беларуси холодает с каждый днем. В Минске воздух прогреется до плюс 8 градусов. На юге лишь на несколько градусов теплее. В некоторых областях пройдут кратковременные дожди. Но непогода не страшна обитателям Налибокской пущи. Там из вольеров в дикую природу выпустили трех самцов глухаря. В местном питомнике уже шесть лет разводят редких для Европы птиц. В вольерах остаются еще 15 пернатых, половина из них скоро переедет в Новогрудский лесхоз.



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Теги: Минск
 
 
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В Москве облачно, с прояснениями, воздух прогреется до плюс 8 градусов.
 
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