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Реализацию новых договоренностей обсудили в Исполкоме СНГ
20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Если страны СНГ создадут сильные экономики, им санкции Запада не будут страшны. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Леонид Анфимов. Новые шаги сотрудничества обсудили сегодня в Минске постоянные полномочные представители стран СНГ, сообщает «МИР 24».
В повестке дня итоги двух саммитов –
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Постпредам стран Содружества нужно определить, как воплотить договоренности в культурной сфере, экономической интеграции, в вопросах безопасности.
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