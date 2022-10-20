ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Реализацию новых договоренностей обсудили в Исполкоме СНГ

20.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Если страны СНГ создадут сильные экономики, им санкции Запада не будут страшны. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Леонид Анфимов. Новые шаги сотрудничества обсудили сегодня в Минске постоянные полномочные представители стран СНГ, сообщает «МИР 24».

«Принято соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, организованной преступности, а также программа «Мир» по противодействию экстремизму и терроризму. Определена базовая организация по подготовке военных кадров для военно-воздушных сил стран СНГ, которой будет являться академия имени Жуковского и Гагарина Российской Федерации», – сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов.

В повестке дня итоги двух саммитов – Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ. Они прошли в Астане, где были подписаны десятки новых документов. Теперь постпредам стран Содружества нужно определить, как воплотить договоренности в культурной сфере, экономической интеграции, в вопросах безопасности. Постпреды также обсудили проект повестки очередного Совета глав правительств СНГ. Один из вопросов – проведение II Игр стран Содружества. Они пройдут в августе следующего года в Беларуси.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Постпредам стран Содружества нужно определить, как воплотить договоренности в культурной сфере, экономической интеграции, в вопросах безопасности.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Арендаторы хотят помещения с мебелью и на индивидуальных условиях». В каком состоянии находится рынок офисной недвижимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.10.2022
Mir24.TV Belarus
20.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика