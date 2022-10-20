Реализацию новых договоренностей обсудили в Исполкоме СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Если страны СНГ создадут сильные экономики, им санкции Запада не будут страшны. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества Леонид Анфимов. Новые шаги сотрудничества обсудили сегодня в Минске постоянные полномочные представители стран СНГ, сообщает «МИР 24».

«Принято соглашение о сотрудничестве в противодействии коррупции, организованной преступности, а также программа «Мир» по противодействию экстремизму и терроризму. Определена базовая организация по подготовке военных кадров для военно-воздушных сил стран СНГ, которой будет являться академия имени Жуковского и Гагарина Российской Федерации», – сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов.