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Как работать с системой регулирования цен? Спецвстреча Клуба Про бизнес, 24 октября
20.10.2022 18:23 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
19 октября
Чтобы помочь найти ответы на сложные и неоднозначные вопросы, в понедельник 24 октября Клуб Про бизнес организует новую встречу-диалог. Специально приглашенный эксперт: Татьяна Кулешева, юрист с более чем 20-ти летней пратикой, автор блога
Встреча участников Клуба Про бизнес состоится в отель «Реннесанс», 24 октября. Регистрация стартует с 18-30.
В 19.00 начнется выступление эксперта:
Участники Клуба получат возможность задать вопросы, поделиться собственным опытом: какие варианты решений уже найдены в их компаниях.
⇒ Что известно на данный момент об изменениях в ценообразовании?
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!
В чем польза Клуба —
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Генеральный партнер Клуба 2022:
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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!
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19 октября было официально опубликовано постановление Совета министров № 713 «О системе регулирования цен». Как работать по новой системе, многие предприниматели...
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