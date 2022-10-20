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Как работать с системой регулирования цен? Спецвстреча Клуба Про бизнес, 24 октября

20.10.2022 18:23 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как работать с системой регулирования цен? Спецвстреча Клуба Про бизнес, 24 октября
Фото:probusiness.io

19 октября было официально опубликовано постановление Совета министров № 713 «О системе регулирования цен». Как работать по новой системе, многие предприниматели знают и понимают не до конца. От регулятора ждут подробностей и дальнейших разъяснений.

Чтобы помочь найти ответы на сложные и неоднозначные вопросы, в понедельник 24 октября Клуб Про бизнес организует новую встречу-диалог. Специально приглашенный эксперт: Татьяна Кулешева, юрист с более чем 20-ти летней пратикой, автор блога pravoweb.by.

Встреча участников Клуба Про бизнес состоится в отель «Реннесанс», 24 октября. Регистрация стартует с 18-30. 

Как работать с системой регулирования цен? Спецвстреча Клуба Про бизнес, 24 октября
Татьяна Кулешева
Юрист, автор блога pravoweb.by

В 19.00 начнется выступление эксперта:

  • Разъяснения о применении новой системы регулирования цен в частном и государственном бизнесе
  • Экспертное мнение: как предпринимателям работать в новых условиях

Участники Клуба получат возможность задать вопросы, поделиться собственным опытом: какие варианты решений уже найдены в их компаниях. 

⇒ Что известно на данный момент об изменениях в ценообразовании?  Подробности здесь.

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

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В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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Генеральный партнер Клуба 2022:

Как работать с системой регулирования цен? Спецвстреча Клуба Про бизнес, 24 октября

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
 
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19 октября было официально опубликовано постановление Совета министров № 713 «О системе регулирования цен». Как работать по новой системе, многие предприниматели...
 
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