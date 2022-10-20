Как работать с системой регулирования цен? Спецвстреча Клуба Про бизнес, 24 октября

Источник материала: ProBusiness



Фото:probusiness.io

19 октября было официально опубликовано постановление Совета министров № 713 «О системе регулирования цен». Как работать по новой системе, многие предприниматели знают и понимают не до конца. От регулятора ждут подробностей и дальнейших разъяснений.

Чтобы помочь найти ответы на сложные и неоднозначные вопросы, в понедельник 24 октября Клуб Про бизнес организует новую встречу-диалог. Специально приглашенный эксперт: Татьяна Кулешева, юрист с более чем 20-ти летней пратикой, автор блога pravoweb.by .

Встреча участников Клуба Про бизнес состоится в отель «Реннесанс», 24 октября. Регистрация стартует с 18-30.



Татьяна Кулешева

Юрист, автор блога pravoweb.by

В 19.00 начнется выступление эксперта:

Разъяснения о применении новой системы регулирования цен в частном и государственном бизнесе

Экспертное мнение: как предпринимателям работать в новых условиях

Участники Клуба получат возможность задать вопросы, поделиться собственным опытом: какие варианты решений уже найдены в их компаниях.

⇒ Что известно на данный момент об изменениях в ценообразовании? Подробности здесь .

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

________________________________________________________________

Генеральный партнер Клуба 2022:





________________________________________________________________