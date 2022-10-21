Александр Лукашенко: Избирательная кампания 2024 года будет масштабной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске во Дворце Независимости обсудили поправки в избирательное законодательство, передает «МИР 24». Такая необходимость назрела после принятия обновленной Конституции .

Электоральная кампания 2024 года станет самой масштабной для Беларуси. Предстоит выбрать депутатов всех уровней, сформировать состав Совета Республики и выдвинуть делегатов Всебелорусского народного собрания. На это отведен единый день голосования. К Избирательному кодексу президент призвал подойти системно и грамотно.

«В данном документе все должно быть понятно и для избирателей, и для членов комиссий. Сейчас сама жизнь заставляет нас оперативно работать и ускоряться. Выборы, предстоящие в 2024 году, мы должны провести уже по новым правилам. Осталось чуть больше года. Это будет самая масштабная кампания за последние годы. Легких избирательных кампаний ждать не приходится. Сами видите, в каких условиях находится наша страна. Неопределенность международной обстановки, беспрецедентное внешнее давление, информационные атаки и провокации», – сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Центризбирком предлагает существенно сократить количество окружных избирательных комиссий. Эту и другие идеи еще будут обсуждать на всех уровнях.