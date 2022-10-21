BB Team разочаровала, Evil Geniuses удивила, Fishman с Entity — середняк. Итоги с «Mila», «Petushara» и «Ainkrad»

Источник материала: ProBusiness





The International 11 в самом разгаре. Но для некоторых он уже закончился. И речь сейчас не про покинувшие турнир команды. Крупнейшее событие по Dota 2 завершилось для отдельных участников команды освещения. В их числе Мила «Mila» Алиева, Владислав «Petushara» Козловский и Алексей «Ainkrad» Дивеевский, которые работали на TI впервые. Пресс-служба компании Betera узнала о впечатлениях белорусов и обсудил групповую стадию турнира.

Мила «Mila» Алиева





— Работа на Инте не особо выделялась среди других эфиров. Это не очень мне понравилось. Потому что хотелось, чтобы этот турнир, который я так долго ждала, стал для меня особенным. А по факту касты из дома и работа в онлайне не особо яркие впечатления оставляют. Очень хотелось бы пережить TI в Сингапуре в непосредственной близости от команд.

Да и перед Интом я все же понимала, что будет большое количество технических нюансов из-за того, что каст проходил в онлайне. И иногда случается, что оборудование выходит из строя в самые неподходящие моменты. Так происходило и в этот раз, но команда очень много работала для качественной трансляции. Мне попался хороший режиссер: он работал на своей позиции впервые, но старался изо всех сил решать проблемы. Под конец групповой стадии он был практически лучшим из тех, с кем мне удалось поработать.

В остальном из дома было не сложно работать, потому что трансляции ушли в онлайн после появления Covid-19. Есть, конечно, нюансы вроде «зеленки» и света, который настраиваешь его днем, а комментируешь ночью. И это нужно учитывать. А так у работы из дома есть плюсы. Например, не нужно ехать гримироваться в студию за пару часов, а сразу проснулся и через 20 минут можешь работать.





Моими партнерами на этом TI были Владислав «BLACKARXANGEL» Иващенко и Алексей «Ainkrad» Дивеевский. Мне понравилось работать с Лешей. Он очень быстро адаптируется и говорит много хорошей информации. Все возникающие нюансы мы оперативно решали. Обычно людям, впервые комментирующим, сложно работать в паре, из-за этого не получается диалога. А вот «Ainkrad» очень быстро поймал этот ритм. С «BLACKARXANGEL» было тяжелее, потому что он аналитик на 100%. Он очень глубоко заходил в Доту и его было не остановить, хотя эта информация была очень полезная. Ему нужно еще чуть-чуть адаптироваться под эфиры.

Хочу также отметить очень высокий уровень команд. Игры дарили невероятные эмоции. Мне как раз довольно сильно повезло на ярких крутые матчи. В них была куча камбэков, переворотов, крутой и интересной Dota 2.

Группа В — очень плотная. Было много близких игр. Последний патч для Инта зашел идеально, потому что матчи стали дольше и камбэков больше. Более сильным командам потребовалось помнить про лэт гейм и отказываться от давления на ранней игре. Возникало много моментов, когда команда побеждала в ранней игре, затем соперники перехватывали инициативу и выигрывали. Как раз комментаторы и комьюнити ждут таких матчей, и для турнира это хорошо.

Если говорить по командам отдельно, очень большим разочарованием стали Soniqs. Не очень показали себя BB Team. У этой команды были классные стратегии, с которыми они играли практисы. Но на Инте коллективы смогли подготовиться к ним. По итогу парни не смогли перестроиться и покинули турнир.

Очень удивили Evil Geniuses. В рамках последних турниров их результаты были не самые лучшие. Многие сильно ругали «Arteezy», но сейчас он здорово отыгрывает. В целом «злые гении» показали зубы и классно выступили.





Максимально рада, что Южная Америка показывает себя с хорошей стороны. И вот от Hokori никто не ожидал прохода в плей-офф. В последнем DPC они вообще только у одной команды отжали две карты. Это был самый слабый коллектив, а потом они сделали две замены и отжимают карты у топов. Смотрю и не понимаю, как у них это получается. Я бы порекомендовала посмотреть матч Hokori с OG на досуге.

Также признаюсь, что ожидания от Team Spirit были выше. Они отдали много карт аутсайдерам. Но предполагаю, что к «драконам» все готовились больше всего. К тому же «Miposhka» — гений вардинга, но за столько лет соперники выучили, куда он их ставит.

Еще ожидала, что Entity выступит чуть лучше. Но в целом все не так плохо у них. Им потребовалось больше времени для разгона. Знаю, что ребята хорошо готовились к Инту. И другие команды о них хорошо отзывались. Надеюсь, что у ребят все получится по сетке. Болею за Fishman.

Что же до финала, то предполагаю, в решающем матче сойдется пара из этих команд: Liquid, Secret, Aster и Evil Geniuses.

Владислав «Petushara» Козловский

— Оценил бы мою работу на 5+ из 10. Бывали моменты, что из-за волнения путал слова и заговаривался. Но подписчики оставили хороший фидбэк. Также один раз случайно матернулся в прямом эфире. Комментировать TI — интересный опыт, но хотелось бы в будущем присутствовать на турнире в роли игрока. Хотя если позовут еще, то отказываться вряд ли стану.

Я комментировал из дома. Хотя изначально мне предложили поехать на студию в Россию, но потом, видимо, передумали. Было комфортно работать. У меня к тому же уже был опыт после игр в онлайне и стримов. А вот саму атмосферу Инта мне хотелось бы прочувствовать, поехав в роли игрока туда. А в качестве таланта мне было бы в какой-то мере даже неприятно, что я не смог отобраться.

Приятностью стало, что мою аватарку и фразу добавили в клиент Dota 2. Также хорошее впечатление сложилось о моих сокастерах. Приятно было работать с Владимир W4yns Ивашковец и Антон «Grayne» Афанасенко.

Кстати, расписание оставляет желать лучшего, потому что оно очень плотное. Его бы растянуть хотя бы дней на пять. На месте игрока мне было бы сложно играть по шесть карт в день.





Сейчас в целом пройдусь по командам. От Royal Never Give Up у меня были большие ожидания. Затем у всей команды выявился Covid-19. В итоге они упали по стате с 9−1 до 9−9 и попали в нижнюю сетку. Очень расстроился, потому что это была команда, за которую я мог притопить. А сейчас они в лузерах, да еще и в таком состоянии. Довольно туманные у них перспективы, хотя я пророчил им топ-3.

Думал, что Spirit будут в виннерах. Им вроде как уверенности не хватает. Возможно, не хватает идей в драфтах. Они почти все серии сыграли со счетом 1:1. Даже не очень сильным соперникам они отдавали карты.

Удивили команды Южной Америки. Предполагал, что две из них вылетят из групповой стадии. А получилось, что две в виннерах, две в лузерах. Такого результата никто не ожидал.

Самый худший результат был у BB Team. Недостаточно хорошо выглядела Soniqs — они вообще безыдейно играли, а в первый день им повезло и они отжали у PSG. LGD карту. Думал, что Soniqs вообще отлетят с результатом 0:18. Были мысли вроде: «Что они тут забыли?»

PSG.LGD же в первый день слабо сыграли, а потом начали камбэкать, нагнали и вышли в верхнюю сетку.

Talon Esports показали ожидаемый для меня результат. Местами они играли безыдейно. К тому же в первый день не смог доехать из Украины их тренер.





Tundra удивили. Мейджор у них не задался. Но сейчас они демонстрируют хорошую игру. Результат OG я предполагал, потому что героев их оффлейнера сильно пофиксили в последнем патче. Это может влиять на уверенность.

Entity поставил победителями Инта в компендиуме, потому что в региональных квалификациях они очень уверенно выглядели и смотрелись по уровню выше других европейских команд. Думал, что они будут рвать и метать на турнире. У них еще есть шанс показать себя, но драфты были немного странные и непонятные.

EG еще удивили. Они довольно хорошо играли, но в последний день отдали карты BOOM, а те смогли выйти в плей-офф через переигровки. Кстати, катку EG — Liquid рекомендую посмотреть. Они очень круто собрались и перевернули игру.

В отличие от BOOM, которые имели преимущества на каждой карте, но обе проиграли. И вот еще, идеальное исполнение было у Thunder Awaken в матче с Aster, когда перуанцы выиграли за 20 минут.

Еще была интересная история. На последнем мейджоре три игрока TSM помогли Fnatic и постендинили, потому что у ребят были проблемы с визами. И я думал, что Fnatic как-то проще сыграет с ними. Но они даже шанса не дали, хотя игра по сути уже ничего не решала для них. Они поступили как профессионалы, но с человеческой точки зрения не очень красивая история.

Думаю, что в финале мы увидим PSG. LGD и Liquid, которые и победят на TI 11.

Алексей «Ainkrad» Дивеевский

— Ожидания от работы на The International совпали с реальностью. Я хотел посмотреть, как это всё работает изнутри, кто делает трансляцию и что входит в обязанности комментатора. В целом работа оказалась лайтовее в плане строгости, но волнительнее и сложнее в рамках непрерывного каста на протяжении 4+ часов. Думал, попроще будет.

Понравились эмоции, которые я получал во время просмотра матчей. Нечасто доводится излагать свои мысли, когда смотришь игры. Тут вроде и хочется держать зрителей в напряжении, но при этом сам заряжаешься. Признаться, не понравились рекламные вставки.

Трудности в работе возникли из-за того, что у меня не было крутого оборудования. Так что технические вопросы начались за день до начала работы. Я бегал искал хромакей, программку скачал, чтобы микрофон звучал получше. Наверное, было бы круче потусоваться со всеми кастерами и аналитиками, но для меня это был бы новый опыт.





Что касается моих напарников, то я работал два дня Last Chance с Рустамом «Adekvat» Мавлютовым и четыре дня групповой стадии с Милой «Mila» Алиевой. Каждый из них в чем-то крут. «Adekvat» спокойный и такой свойский что ли. С ним никакого волнения не было, как будто, если где-то накосячу, он спокойно подправит. А «Mila» часто что-то предлагает сама и сразу говорит о том, что не нравится. Или если видит, что можно сделать лучше, то дает советы.

У нас были хорошие тандемы. «Adekvat» и «Mila» говорили больше рекламных вставок, комментили файты, открывали и закрывали каст. А я как про-игрок больше объяснял мувы команд, выделял крутые моменты и заполнял эфир в спокойных моментах.

В целом TI 11 — крутой. По ощущениям игры поскилловее, чем на десятом. Некоторые команды разочаровали, а вот многие удивили. Например, Hokori, «Lumière» батя.

Да и вообще ЮА тимы молодцы. От EG я в принципе ждал многого, ну, а так ещё удивили Tundra — вообще не верил в них. Разочаровали наверное BB Team — ждал от них уйму заготовок крутых. Также неприятная ситуация с RNG из-за Covid-19. Печально все это.

Также думал, что Entity выступят не лучшим образом. Думаю, что на EU квалификации они во многом побеждали за счет удивления оппонентов и правильных действий по карте. Предполагал, что на Инте такое не прокатит. Но абсолютно не думал, что они будут в шаге от вылета.





В целом из рубрики must-see выделил бы красочную игру Liquid — RNG. Причем первую карту, на которой было много эпичных тимфайт кнопок и ошибок, которые сделали игру рандомной и интересной для просмотра. А также советую вторую карту Hokori — OG. Тут уже Hokori удивили правильными действиями по карте с минимумом ошибок и дисциплинированностью, которая сочеталась одновременно с наглостью. Там еще и развязка эпичная.

Какие ожидания от финала? Хотелось поболеть за андердогов и притопить за Hokori, хотя им это оказалось не под силу. Значит, буду болеть за «пуппеху» или «матумбу».

The International 11 по Dota 2 проходит в Сингапуре. Турнир завершится 30 октября. Призовой фонд турнира — $ 16 688 229.

Отметим, что Белорусская ассоциация компьютерного спорта, видеосервис VOKA и компания Betera организовали пабстомпы, на которых можно будет посмотреть финальный поединок. Подробнее о них здесь .

Фото из архива Милы Алиевой, Владислава Козловского, Алексея Дивеевского, The International 11.

