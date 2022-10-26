Отличия кормов для собак разных пород

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Когда вы говорите слово «собака», какую породу себе представляете? Друг человека предстает в таком количестве ипостасей, что иногда даже сложно поверить, что миниатюрный шпиц и огромный дог — это один и тот же вид животных. И так как псы разные, потребности у их организмов тоже различаются. Маленьким и крупным собакам нужно не одинаковое питание.

Каким кормом кормить большого пса

Чем больше животное, тем больше у него нагрузка на позвоночник. Поэтому, выбирая вариант питания, важно подходящий сухой корм для собак крупных пород купить: гранулы должны содержать достаточное количество кальция. Этот микроэлемент поддерживает развитие скелета животного.

Другие потребности большой собаки:

- поддержка суставов и связок, для чего в состав корма часто входят хондропротекторы;

- проблемы с нормальным пищеварением, для которого необходим определенный вид кишечных бактерий;

- потребность в энергии, из-за которого животным требуется повышенное количество белка. В специализированных кормах белок составляет 35%.

Гранулы корма для крупных пород тоже должны быть соответствующие — не менее 2-х сантиметров в диаметре. Корм подходящего размера позволяет очищать зубы собаки от налета и предотвращает образование зубного камня.

Выбираем корм для собак маленьких пород

Чем меньше порода, тем больше проблем с питанием у животного. «Карманные» собачки страдают аллергиями, желудочными заболеваниями. Для таких подбирается диетический корм из ягненка или рыбы (курица в составе чаще вызывает аллергическую реакцию).

Также у маленьких питомцев не должен быть слишком калорийный сухой корм, иначе животное быстро наберет вес. Даже активная миниатюрная собачка не потратит столько же энергии, сколько не слишком торопливый большой пес. Так что и рацион должен содержать не более 22-24% жира и 8-16% белка.

Кроме того, небольшим животным сложно будет кусать значительные по размеру гранулы корма. Размер крокетов должен быть 5-10 мм, форму подбирайте индивидуально.

Корм для собак средних пород

Средние породы в большинстве непритязательные: у них не так много проблем с пищеварением, средняя активность, аллергии случаются реже, чем у мелких собачек. Однако все зависит от породы. Выбирая большой пакет в магазине, где есть доставка сухого корма для собак https://prozoo.by/sobaki/korm-3/suhoj-korm-1/, следите, чтобы он подходил породе.

Корм для среднего животного подбирается такой, чтобы собака грызла гранулы, а не глотала их, иначе будут проблемы со вздутием. Количество жира не должно превышать 24-28%, а белка — 10-16%.

Правильный подбор корма обеспечит питомцу хорошее настроение, отсутствие проблем со здоровьем, нормальный режим активности и полноценную жизнь. Поэтому тщательно подходите к выбору питания для друга!