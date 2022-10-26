ТОП-10 сериалов о бизнесе, которые помогут вам найти ответы и вдохновят на рост и развитие

Источник материала: ProBusiness



Фото: vista.com

На предпринимателях и руководителях всегда много ответственности: за компанию и ее финансовое благополучие, за сотрудников, за сервис и удовлетворенность клиентов… Но нельзя же быть в постоянном напряжении — нужно давать себе время для перезагрузки. Например, можно провести уютный вечер за просмотром захватывающего сериала, который еще вдобавок поможет с принятием важных бизнес-решений.

Вместе с видеосервисом VOKA составили подборку отличных сериалов о бизнесе, которые помогают находить решения даже в самых сложных ситуациях и вдохновляют на рост и развитие.

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Сериал рассказывает историю создания и роста компании Uber — одного из популярнейших во всем мире приложений для вызова такси и доставки еды. В основу сценария легла книга журналиста Майка Айзека Super Pumped: The Battle for Uber.

Главный герой сериала — основатель Uber Трэвис Каланик. С самых первых кадров он предстает перед зрителями как циничный глава огромной корпорации: резок с подчиненными, принимает довольно спорные решения. При этом у него куча проблем — с городскими властями, водителями, безопасностью пассажиров и массой других аспектов. Но так было не всегда…

И тогда зритель знакомится с Трэвисом из 2011 года, который отчаянно пытается заинтересовать инвестора своим проектом. Но идеализированные взгляды основателя на свой проект и откровенная нескромность заставляют бизнес-ангела сомневаться в том, что парень готов к действительно большому бизнесу. К тому же в копилке Трэвиса уже есть история неудачного стартапа и судебный иск от прошлого инвестора.

Сериал будет полезен как амбициозным предпринимателям-новичкам, которые верят в идею и только запускают собственное дело, так и матерым бизнесменам, которые рассчитывают построить большую компанию, а то и международную корпорацию. Эта история обо всем: о непростом пути, трансформациях, взлетах и провалах.

И несмотря на то, что сериал представлен как драма, в нем немало комичных и очень жизненных моментов, которые точно напомнят что-то из собственного опыта зрителя.





Сериал — антиутопия о том, каким бы стал мир, если бы бизнес победил и захватил власть. По сюжету в 2074 году происходят одновременно финансовый и климатический кризисы, в результате которых все сферы жизни людей берут под контроль транснациональные корпорации. Те, кто согласен на такие условия, получают возможность жить в достатке, но обязан подчиняться правилам, которые диктуют корпорации. А те, кто отказывается принимать новый порядок, вынуждены существовать в нищете.

Главный герой сериала Бен — менеджер среднего звена в одной из корпораций. Его жизнь благополучна, но полностью подконтрольна. Его девушка оказывается шпионкой, которая пытается выведать секреты корпорации, но ее разоблачают и арестовывают. Тогда Бену предстоит сделать выбор: принять правила игры или спасти возлюбленную, развалив корпорацию.

Сериал напоминает, что нельзя жить по принципу just business. В компаниях работают живые люди со своими проблемами и желаниями, которые тоже важно учитывать. Когда руководитель или собственник заботится о психологическом климате в компании и благополучии сотрудников — в выигрыше остаются все. Но если потерять баланс между интересами бизнеса и людьми, которые его строят, — появляется риск потерять все.





19 октября 1987 года рухнули международные фондовые рынки — этот день даже получил название «Черный понедельник». Уолл-стрит в панике, люди теряют огромные деньги за считанные секунды. И по сей день достоверно неизвестно, что именно стало причиной обвала Доу Джонс.

Но события комедийного сериала разворачиваются ровно за год до этого. Тогда начинающий маклер Блэр Пафф нанимается на работу в фирму к опытному биржевому маклеру Морису Монро. Паффу сложно на рабочем месте, коллеги не воспринимают его всерьез. А Монро задумал провернуть сделку на грани мошенничества руками новичка.

В итоге в компании все пытаются обмануть друг друга, создают альянсы и раскрывают чужие козни. Следить за всем этим крайне увлекательно, даже если вы ничего не понимаете в трейдинге. А если понимаете — то будет интересно вдвойне.





Трудно представить, но даже у такой огромной корпорации как McDonald’s можно украсть миллионы долларов. Этот документальный мини-сериал рассказывает как раз о такой дерзкой афере.

В период с 1989 по 2001 год Джерри Джейкобсон воровал стикеры промо-акции «Монополия», которая проходила в сети McDonald’s. Акция представляла собой конкурс для клиентов, в котором можно было выиграть $1 млн. Джерри был главой службы безопасности в агентстве, которое отвечало за продвижение акции. За 10 лет мужчина выстроил целую сеть сообщников — они становились фиктивными победителями. В итоге у сети было украдено $24 млн, а законных победителей в акции за 10 лет почти не было.

В съемках участвовали агенты ФБР, которые расследовали дело, представители сети McDonald’s, злополучного агентства и даже сами аферисты. Поэтому историю можно увидеть со всех точек зрения.

Сериал напоминает: нужно доверять, но проверять. Бизнесу важно работать с надежными контрагентами и подрядчиками. Иначе это может привести к серьезным потерям, причем не только финансовым, но и репутационным.





Сериал рассказывает о семье медиамагнатов — сказочно богатой, но совершенно несчастной. Семейной бизнес-империей Waystar Royco управляет стареющий Логан Рой, состояние здоровья которого внушает опасения. Все члены семьи понимают, что совсем скоро корпорация останется без хозяина. Правление должен принять старший сын, но не все с этим согласны. В семье начинают бороться за доли в наследстве и доминирующее положение, несмотря на то, что Логан Рой все еще жив.

Есть версия, что сериал был вдохновлен биографией миллиардера и основателя корпорации Fox Руперта Мердока, которому сейчас 91 год.

Сериал заставляет задуматься о том, что бизнес тоже нуждается в преемственности. Но тщательно продуманной и органичной. Подготовку к передаче дел нужно вести заранее, растить преемников, постепенно посвящая в суть. И самое главное — нужно убедиться в том, что «наследник» тоже любит общее дело. Иначе вся бизнес-империя рискует рухнуть.





Когда говорят о «семейном бизнесе», представляется душевная компания, в которой все заняты общим делом, тепло относятся друг к другу и заботятся об успехе совместного дела. Но семейным бизнесом может быть, например, и… бюро ритуальных услуг.

Представьте: ваши клиенты вечно в слезах, нужно предлагать гробы и венки подороже и даже улыбнуться или посмеяться во время рабочего дня нельзя. И вдобавок на рынке масса крупных конкурентов, которые уводят клиентов и вот-вот поглотят небольшой бизнес. При этом управлять бюро приходится родным братьям, которые не очень-то верят в деловые способности друг друга. Такое предприятие точно обречено… на успех.

За жестким черным юмором и порой душераздирающими элементами драмы можно разглядеть массу полезного для бизнеса. Например, задуматься о том, как работать со сложными клиентами и находить подход к любому. Как продвигать и продавать самые разные товары и услуги, даже если это гроб или макияж для покойника. Или как строить партнерские отношения, даже если в дело вклиниваются личные конфликты. И, конечно, как конкурировать, сохраняя достоинство и репутацию.





«Миллиарды» — это финансовая драма о противостоянии на Уолл-стрит: биржевые брокеры против стражей правопорядка. Принципиальный прокурор Чак Родс вступает в противостояние с королем хедж-фондов Бобби Аксельродом.

Правда, здесь нет классической борьбы добра со злом. Все намного сложнее. Каждый из героев так или иначе втянут в нечистую игру ради наживы, и у всех свои мотивы и цели. В какой-то момент соперничество оказывается на границе с партнерством.

Сериал помогает задуматься о том, как решаются дела там, где большие деньги. Насколько велик соблазн поступать не по совести, когда на кону огромные суммы. Он наглядно показывает, что каждый человек может ошибиться, но и последствия этой ошибки могут быть губительными для бизнеса.





Сериал рассказывает о борьбе за должности в крупном инвестиционном банке Pierpoint & Co. В нее включаются сразу несколько молодых, но амбициозных выпускников престижных университетов. Каждый из них мечтает занять свое место под солнцем и покорить мир финансов и инвестиций. Но место в банке только одно, поэтому стажерам предстоит жесткая конкуренция друг с другом. Каждый подозревает других в намерении обмануть соперников и завладеть вниманием начальства.

Сериал будет полезен тем, кому важно выстроить отношения между сотрудниками внутри компании. Конечно, часто конкуренция бывает полезна, но у всего есть разумные пределы. Иногда командная работа и доверительная коммуникация становятся гораздо более эффективным решением. Хотя для каждой компании будет оптимальным свой сценарий.





Этот сериал будет особенно полезен и интересен тем, кто проводит всю свою жизнь за работой. Да, бизнес — детище всей вашей жизни, но так и до нервного срыва недалеко. Именно такую историю рассказывает сериал «Просветленная».

40-летняя карьеристка Эми Джеллико — топ-менеджер в крупной компании. Она полностью вымотана своей работой. Чтобы восстановить ресурс, Эми берет отпуск и отправляется на тренинг по личностному росту. Ее взгляд на мир и свою жизнь кардинально меняется, и она возвращается на работу «просветленной». Теперь ее миссия — поделиться обретенной гармонией и балансом с остальными сотрудниками. Правда, никто из команды не верит во внезапное перерождение босса. И никому не нравится ее новый подход к работе.

Мораль сериала можно сформулировать фразой «Делу — время, потехе — час». И одно без другого невозможно. Перекосы в любую сторону вредят работе или личной жизни. Поэтому если вы гадаете, как обрести тот самый work-life balance, — этот сериал точно вам пригодится.





Времена Великой депрессии в США. Домохозяйка и мать двоих детей Милдред Пирс решает выгнать изменяющего мужа и взять все в свои руки. Она — простая женщина, у которой нет высшего образования и опыта работы. Поначалу Милдред приходится работать официанткой. Вокруг рушится экономика страны, семьи нищают, а бизнесы объявляют о банкротстве. Но женщина не сдается, она верит, что если не отступать, то можно всего добиться.

Милдред начинает приносить в кафе, где работает, выпечку и предлагать ее клиентам. Пироги от Милдред пользуются успехом у покупателей: она продает по 35 пирогов в неделю, начинает получать заказы из других заведений в городе. В итоге женщина решает обустроить заведение в собственном доме и самой управлять им. Милдред умудряется вести собственное дело, несмотря на скепсис мужчин вокруг и сложнейшую экономическую обстановку.

Сериал напоминает предпринимателям, что даже в самые сложные времена можно найти выход из ситуации и развивать свое дело.

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