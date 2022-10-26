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В Беларуси на 17,5% увеличат расходы на социальную сферу

26.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси в следующем году на 17,5% увеличат расходы на социальную сферу. Проект бюджета сегодня рассмотрели в правительстве, передает телеканал «МИР 24».

«Бюджетная сфера получит больше. Основной упор на заработную плату. Планируется рост фонда оплаты труда. Также расходы связаны с такими социальными выплатами, как стипендии, пособия, питание в учреждениях образования. Все они будут проиндексированы с ростом, который учитывает складывающуюся инфляцию», – заявил министр финансов Республики Беларусь Юрий Селиверстов.

Правительство рассчитывает бюджет с учетом экономических показателей. Премьер-министр Роман Головченко назвал и ключевые факторы роста белорусской экономики. Это инвестиции и импортозамещающие проекты. А так же наращивание экспорта. По расчетам Министерства экономики он добавит в следующем году 5,5 %. Основные рынки для Беларуси – Россия и Китай.

«Сегодня мы имеем положительное сальдо внешней торговли на уровне более $3 млрд, что обеспечивает устойчивость на финансовом и валютном рынке, дает нам возможность развивать инвестиционные проекты. Экономика работает устойчиво, и это самое главное сегодня. Это дает возможность выполнять все социальные обязательства, выстраивать инфраструктуру», – сообщил министр экономики Республики Беларусь Александр Червяков.

Рост ВВП Белоруссии в следующем году составит 3,8%, инфляция не более 8%. Такие прогнозы дает правительство страны.



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Рост ВВП Белоруссии в следующем году составит 3,8%, инфляция не более 8%.
 
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