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Снова изменения: правительство скорректировало постановление №713 о госрегулировании цен

27.10.2022 11:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Снова изменения: правительство скорректировало постановление №713 о госрегулировании цен

Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины.

Пока пресс-служба Совета Министров говорит об изменениях без подробностей:

— уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли;

— установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров;

— конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Дополнительные разъяснения и текст документа будут позже.

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Теги: Новости
 
 
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Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины.
 
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