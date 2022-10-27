Снова изменения: правительство скорректировало постановление №713 о госрегулировании цен

Источник материала: ProBusiness

Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины.

Пока пресс-служба Совета Министров говорит об изменениях без подробностей:

— уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли;

— установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров;

— конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Дополнительные разъяснения и текст документа будут позже.

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