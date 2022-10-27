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Снова изменения: правительство скорректировало постановление №713 о госрегулировании цен
27.10.2022 11:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины.
Пока пресс-служба Совета Министров говорит об изменениях без подробностей:
— уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли;
— установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров;
— конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.
Дополнительные разъяснения и текст документа будут позже.
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Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 о госрегулировании цен на товары потребительской корзины.
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