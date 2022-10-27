Головченко: Беларусь нарастит перевалку грузов через астраханские порты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена наращивать перевалку грузов через астраханские порты. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, передает «МИР 24».

Транзитом через Каспийское море пойдут белорусские химические вещества, минеральные удобрения, грузовые автомобили, лесо- и пиломатериалы. Через астраханские порты уже экспортировали около 90 тысяч тонн грузов. Их количество будет расти. Для удобства в портовой зоне создадут белорусский логистический центр.

«Это только начало, потому что в соответствии с соглашением, которое подписано между правительствами Беларуси и России, объем белорусских грузов, которые могут и должны пойти через астраханские порты, составит в следующем году 650-850 тысяч тонн. Это, я думаю, неплохие объемы для ваших операторов, но для того, чтобы выйти на эти объемы, необходимо еще достаточно большой кусок работы провести», – рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Также Беларусь и Астрахань нарастят взаимные поставки продовольствия. За первое полугодие 2022 года товарооборот увеличился в 2,5 раза. Беларусь наращивает экспорт мяса, молока, кормов, строительных материалов и тяжелой техники. А астраханская сельхозпродукция пользуется популярностью у белорусских покупателей.

На встрече также подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере и области информации.