ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Головченко: Беларусь нарастит перевалку грузов через астраханские порты

27.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь намерена наращивать перевалку грузов через астраханские порты. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, передает «МИР 24».

Транзитом через Каспийское море пойдут белорусские химические вещества, минеральные удобрения, грузовые автомобили, лесо- и пиломатериалы. Через астраханские порты уже экспортировали около 90 тысяч тонн грузов. Их количество будет расти. Для удобства в портовой зоне создадут белорусский логистический центр.

«Это только начало, потому что в соответствии с соглашением, которое подписано между правительствами Беларуси и России, объем белорусских грузов, которые могут и должны пойти через астраханские порты, составит в следующем году 650-850 тысяч тонн. Это, я думаю, неплохие объемы для ваших операторов, но для того, чтобы выйти на эти объемы, необходимо еще достаточно большой кусок работы провести», – рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Также Беларусь и Астрахань нарастят взаимные поставки продовольствия. За первое полугодие 2022 года товарооборот увеличился в 2,5 раза. Беларусь наращивает экспорт мяса, молока, кормов, строительных материалов и тяжелой техники. А астраханская сельхозпродукция пользуется популярностью у белорусских покупателей.

На встрече также подписали соглашение о сотрудничестве в научной сфере и области информации.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транзитом через Каспийское море пойдут белорусские химические вещества, минеральные удобрения и грузовые автомобили.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кому нужен терминал в 2023 году: условия, изменения, штрафы за нарушения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2022
Mir24.TV Belarus
27.10.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика