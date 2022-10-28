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В Минске обсудили разработку новых союзных программ в сфере сельского хозяйства

28.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Россия должны вместе обеспечивать продовольственную безопасность. Об этом заявил председатель Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по аграрным вопросам Николай Шевчук. В Минске парламентарии обсудили разработку новых Союзных программ в сфере сельского хозяйства.

Обеспечить население продовольствием, ускорить импортозамещение и использовать в сельхозпромышленности цифровые технологии – только так Беларусь и Россия смогут противостоять внешним вызовам и угрозам, уверены парламентарии. Над этим уже работают ученые и министерства двух стран. Сейчас депутаты разрабатывают шесть новых Союзных программ. Принять и реализовать их планируют быстро.

«Программы у нас трехлетние. И мы собираемся, не откладывая даже на трехлетний период, какие-то решения, которые лежат на поверхности, уже начать реализовать, если не в этом году, то в следующем точно. Будут не просто на бумаге придумываться разные решения, но и тут же испытываться на земле, нам очень нравится опыт коллег из Беларуси», – сказал заместитель председателя Комитета Государственной думы России по защите конкуренции Антон Гетта.

«По большому счету эти программы уже работают, по разным направлениям – животноводство, продовольствие, экспорт, импорт, Россельхознадзор, наши ветслужбы, идентификация животных. Уже на законодательном уровне многое сделано и закреплено, просто сегодня мы хотим, чтобы это было поставлено на научную основу», – отметил председатель Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по аграрным вопросам Николай Шевчук.

Обсудили на встрече и план по широкому внедрению автоматизированных машин в молочное животноводство. А особое внимание уделили созданию единой информационной системы ветеринарного и фитосанитарного контроля.



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Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия должны вместе обеспечивать продовольственную безопасность. Об этом заявил председатель Комиссии Парламентского собрания Беларуси и России по...
 
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