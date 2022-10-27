«Время возможностей»: Лукашенко поручил импортные бренды одежды заменить отечественными

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Время возможностей – так Александр Лукашенко назвал санкционный период для легкой промышленности. Президент поручил больше производить одежды для внутреннего и внешнего рынков. А также рассказал, что сам предпочитает белорусский гардероб, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Тяжелые времена для легкой промышленности закончились – так утверждают в Беллегпроме. Под крылом концерна две тысячи предприятий. Сотрудничают и с частными компаниями. Как результат: десятки новых коллекций от молодых дизайнеров. Их тепло принимают на фэшн-шоу СНГ и Европы.

«Если над этим будет работать большая команда, то все получится, и мы будем гордиться своей модой, своей одеждой, своим белорусским продуктом, потому что нам есть, чем гордиться», – сказала дизайнер Анастасия Фалькович.



В отечественной одежде к президенту пришли и участники совещания. Лукашенко это оценил. Рассказал и о своих предпочтениях.

«Вот я смотрю, все мы пятеро здесь одеты, сто процентов убежден, ну, если только Инна Викторовна в отпуске прикупила что-то, мы одеты в отечественную одежду. Так? Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в нашего производства одежду», – поделился президент.



Теперь предстоит завоевать сердца не только чиновников, но и других покупателей. Президент призывает расширять ассортимент и не сетовать на санкции. Убежден: время зарубежного масс-маркета прошло. А значит, многие ниши свободны.



«Мы в свое время, и не только по вашей вине, в целом наша вина, что мы отдали внутренний рынок непонятно кому. Сюда возили от тряпья секонд-хенд, который пользуется, как мне говорят, популярностью у населения, до брендов. У нас или тряпки покупали, или бренды. А там, где должны работать предприятия страны, там у нас была дыра. Сейчас у нас уже не так продают импорт. Так это шанс. Если вы за это время, как другие отрасли, не подниметесь, грош вам цена», – заявил Лукашенко.



А делать это предстоит и за счет экспорта. После спада торговли в начале весны объемы поставок восстанавливаются. Акцент на продажу текстиля и открытие фирменных магазинов за рубежом. Компании перестроили логистику и нашли новые рынки.

«В 71 регион Российской Федерации в этом году осуществляли поставки. В 43 региона у нас поставки увеличились. Удалось нам снивелировать недопоставки товара на рынок Евросоюза, Украины и Америки и нарастить на 16 миллионов за счет рынка Российской Федерации и азиатских стран», – сообщила председатель концерна легкой промышленности Беларуси Татьяна Лугина.



Работают и над импортозамещением. Отечественный комбинат производит шерстяные ткани премиум-класса из российского сырья. А для поддержки белорусских дизайнеров создают привлекательные условия по аренде. Например, в одном из торговых центров она ниже рыночной.

Президент подчеркивает: если у отрасли еще остались проблемы, решать их самое время. Чтобы гардероб белорусов был с местными лейблами. Как базовый, так и люксовый.

По данным Беллегпрома, отечественные предприятия нарастили объемы производства на 9%, а экспорт на 24% по сравнению с прошлым годом.