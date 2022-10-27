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«Время возможностей»: Лукашенко поручил импортные бренды одежды заменить отечественными
27.10.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Время возможностей – так Александр Лукашенко назвал санкционный период для легкой промышленности. Президент поручил больше производить одежды для внутреннего и внешнего рынков. А также рассказал, что сам предпочитает белорусский гардероб, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Тяжелые времена для легкой промышленности закончились – так утверждают в Беллегпроме. Под крылом концерна две тысячи предприятий. Сотрудничают и с частными компаниями. Как результат: десятки новых коллекций от молодых дизайнеров. Их тепло принимают на фэшн-шоу СНГ и Европы.
«Если над этим будет работать большая команда, то все получится, и мы будем гордиться своей модой, своей одеждой, своим белорусским продуктом, потому что нам есть, чем гордиться», – сказала дизайнер Анастасия Фалькович.
«Вот я смотрю, все мы пятеро здесь одеты, сто процентов убежден, ну, если только Инна Викторовна в отпуске прикупила что-то, мы одеты в отечественную одежду. Так? Я могу, пожалуйста, предъявить. Я тоже одеваюсь исключительно в нашего производства одежду», – поделился президент.
«В 71 регион Российской Федерации в этом году осуществляли поставки. В 43 региона у нас поставки увеличились. Удалось нам снивелировать недопоставки товара на рынок Евросоюза, Украины и Америки и нарастить на 16 миллионов за счет рынка Российской Федерации и азиатских стран», – сообщила председатель концерна легкой промышленности Беларуси Татьяна Лугина.
Президент подчеркивает: если у отрасли еще остались проблемы, решать их самое время. Чтобы гардероб белорусов был с местными лейблами. Как базовый, так и люксовый.
По данным Беллегпрома, отечественные предприятия нарастили объемы производства на 9%, а экспорт на 24% по сравнению с прошлым годом.
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Президент поручил больше производить одежды для внутреннего и внешнего рынков. А также рассказал, что сам предпочитает белорусский гардероб.
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