Итоги конкурса детского и юношеского кино «Листопадик» подвели в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

От российской драмы до китайского анимационного блокбастера. В Минске подвели итоги конкурса детского и юношеского кино «Листопадик». Он традиционно проходит в рамках Международного кинофестиваля «Листопад», передает «МИР 24».

В состав жюри вошли профессионалы и дети. Голос маленьких ценителей и приз зрительских симпатий получила российская лента «Звезды мне укажут путь». Выделили так же турецкий «Обруч». Его назвали самым детскими фильмом, потому что именно дети исполнили в картине главные роли. А победила в конкурсе российская драма «Колокол надежды». В центре сюжета – история брата и сестры, родители которых погибли в автокатастрофе.

«Этот фильм дался нам непросто, через тернии к звездам. Но тем не менее мы дошли до конца, сделали все возможное, чтобы был результат. Если он нравится людям, то мы сделали правильное кино. Мы стараемся снимать светлое, разумное, доброе кино», – подчеркнул актер, генеральный продюсер кинофильма «Колокол надежды» Юрий Кузнецов-Таежный.

«Четыре раза я плакала за фильм, меня уже растрогать очень сложно. Потому что я сама знаю, как это происходит, как это снимается. Главные призы получили российские кинематографисты, потому что они, наверное, сейчас правильнее двигаются к тем ценностям, которые важны для нас, для славянского народа», – призналась член жюри детского кинофестиваля фестиваля «Листопадик» заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова.