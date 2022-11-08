|
Итоги конкурса детского и юношеского кино «Листопадик» подвели в Минске
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
От российской драмы до китайского анимационного блокбастера. В Минске подвели итоги конкурса детского и юношеского кино «Листопадик». Он традиционно проходит в рамках Международного кинофестиваля «Листопад», передает «МИР 24».
В состав жюри вошли профессионалы и дети. Голос маленьких ценителей и приз зрительских симпатий получила российская лента «Звезды мне укажут путь». Выделили так же турецкий «Обруч». Его назвали самым детскими фильмом, потому что именно дети исполнили в картине главные роли. А победила в конкурсе российская драма «Колокол надежды». В центре сюжета – история брата и сестры, родители которых погибли в автокатастрофе.
«Этот фильм дался нам непросто, через тернии к звездам. Но тем не менее мы дошли до конца, сделали все возможное, чтобы был результат. Если он нравится людям, то мы сделали правильное кино. Мы стараемся снимать светлое, разумное, доброе кино», – подчеркнул актер, генеральный продюсер кинофильма «Колокол надежды» Юрий Кузнецов-Таежный.
Итоги
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он традиционно проходит в рамках Международного кинофестиваля «Листопад». Победила в конкурсе российская драма «Колокол надежды».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)