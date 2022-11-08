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Без сучка и с задоринкой: Лукашенко показал мастер-класс на турнире по колке дров среди сотрудников СМИ
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский президент Александр Лукашенко в годовщину Великой Октябрьской революции
На таких соревнованиях инструктаж лучше не пропускать. Орудовать топором – дело непростое. Поэтому главное правило – соблюдать технику безопасности. А еще уложиться во время и наколоть правильных поленьев: не больше 10 сантиметров для мужчин и 20 – для женщин. Иначе штрафные баллы. Для судей сегодня тоже испытание. Они такие же новички, как и участники.
«Ольга, ты заслужила, чтобы за тебя болели», – обратился президент к директору МТРК «Мир» в Беларуси Ольге Шпилевской.
Хрупкая корреспондент «Мира» Галина Пузына взялась не за топор. Ее орудие – пила. Говорит, не знала, на что идет. Скоростное написание текстов и рядом не стояло по сложности. Но помогла журналистская внимательность и привычка доводить дело до конца.
«Конечно, сейчас руки болят. Думаю, завтра тоже будет такое. Но было приятно, мы ощутили командный дух. Мальчики говорили, как нам делать, что нам делать. У них была тактика, у нас не было», – делится редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Галина Пузына.
«Чтобы каждый удар был действенен и результативен. В самом начале я осмотрел все колодки, посмотрел, насколько они сукастые, где есть трещинки. Ну и затем поэтапно, от одной колодки к другой. Эмоции и силы, которые еще оставались, я выплеснул на две эти колодочки», – сказал редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Руслан Турков.
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Без сучка и с задоринкой: Лукашенко показал мастер-класс на турнире по колке дров среди сотрудников СМИ
Белорусский президент Александр Лукашенко вместе с журналистами нарубил дров. Среди представителей СМИ выявляли лучших в этом ремесле.
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