Без сучка и с задоринкой: Лукашенко показал мастер-класс на турнире по колке дров среди сотрудников СМИ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский президент Александр Лукашенко в годовщину Великой Октябрьской революции вместе с журналистами нарубил дров . Среди представителей СМИ выявляли лучших в этом ремесле. Глава государства показал, как правильно это делать, и признался, что болеть будет за телерадиокомпанию «Мир». Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко тоже болела за наших.

На таких соревнованиях инструктаж лучше не пропускать. Орудовать топором – дело непростое. Поэтому главное правило – соблюдать технику безопасности. А еще уложиться во время и наколоть правильных поленьев: не больше 10 сантиметров для мужчин и 20 – для женщин. Иначе штрафные баллы. Для судей сегодня тоже испытание. Они такие же новички, как и участники.



«У нас проводятся ежегодные соревнования по валке леса. Какую-то базу брали оттуда. Ну а насыщали уже вот этими элементами по колке дров, эстафете. Все впервые, все придумано. Экспромт», – рассказал главный судья соревнований Евгений Крискевич.



А вот президенту дрова колоть не впервой. Он главный вдохновитель соревнований. Поэтому и приехал преподать мастер-класс. Провел и небольшой ликбез для начинающих лесорубов. Если на турнире колоть нужно как можно тоньше, в жизни наоборот. Иначе не согреешься.



«Я помню, мать уже у меня жила под Минском. Ну, в деревне экономили всегда. Я ей нарублю этих дров. И она всегда мне: «Чего ты мне спичек нарубил? Это быстро сгорит». А это будет гореть долго», – рассказал Александр Лукашенко.



Участников Лукашенко поддержал и примером, и советами. А болеть решил за «Мир».

«Ольга, ты заслужила, чтобы за тебя болели», – обратился президент к директору МТРК «Мир» в Беларуси Ольге Шпилевской.

Хрупкая корреспондент «Мира» Галина Пузына взялась не за топор. Ее орудие – пила. Говорит, не знала, на что идет. Скоростное написание текстов и рядом не стояло по сложности. Но помогла журналистская внимательность и привычка доводить дело до конца.

«Конечно, сейчас руки болят. Думаю, завтра тоже будет такое. Но было приятно, мы ощутили командный дух. Мальчики говорили, как нам делать, что нам делать. У них была тактика, у нас не было», – делится редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Галина Пузына.



Ответственный за тактику – корреспондент Руслан Турков. Заранее продумал план действий. А под конец так вошел во вкус, что даже топор ему не понадобился.

«Чтобы каждый удар был действенен и результативен. В самом начале я осмотрел все колодки, посмотрел, насколько они сукастые, где есть трещинки. Ну и затем поэтапно, от одной колодки к другой. Эмоции и силы, которые еще оставались, я выплеснул на две эти колодочки», – сказал редактор студии телевидения представительства МТРК «Мир» в Республике Беларусь Руслан Турков.



И результат Руслана – третье место. Но даже те, кому не достались медали, увезут с собой полезный навык. Как заметил президент, колоть дрова должны уметь и мужчины, и женщины. Неизвестно, когда может пригодиться.



«Мало ли что в жизни будет. Надо это уметь делать – лес валить, рубить дрова. Ну и помогать нашим соседям. Времена непростые. Смотрите, там даже люди не могут дрова купить. А мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Пусть приезжают к нам. Мы можем организовать, это хороший бизнес, и подвезти к границе эти дрова. Пусть литовцы, латыши и поляки знают, что мы люди мирные», – отметил Александр Лукашенко.



Участники же уверены: главное – не наломать дров в эфирах. А наколоть поленьев и взять реванш у соперников они смогут в следующем году. Теперь это традиция.