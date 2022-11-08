Лукашенко: Надо оставить детям нормальную страну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Оставить детям нормальную страну – это основная цель политических преобразований в Беларуси. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время общения с руководителями государственных СМИ, передает «МИР 24».

Разговор состоялся на чемпионате по рубке дров среди журналистов, поэтому стульями на встрече послужили поленья. Белорусский лидер ответил на злободневные вопросы. Один из которых – новые полномочия Всебелорусского народного собрания.



«Чуть ли не мы хотим схватить и удерживать власть. Слушайте, не во мне дело. Сегодня дело в наших детях. Надо оставить им нормальную страну. Вот даже вместе, поколение наше, мы должны создать систему. Эта система неплохая у нас. Она сработала. Но она не может быть постоянной, статичной. Она должна совершенствоваться. Я это понимаю. Не только потому, что я вижу мир вокруг. Я понимаю, что нам надо двигаться. И вообще народ должен видеть эту движуху», – заявил Лукашенко.

Согласно новому основному закону, Всебелорусское народное собрание получает конституционный статус. Эксперты уверены, что народное вече – это помощь главе государства, парламенту и страховка для народа и правительства.

За годы независимости в Беларуси состоялось уже шесть народных собраний.