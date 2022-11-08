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Лукашенко: Надо оставить детям нормальную страну
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Оставить детям нормальную страну – это основная цель политических преобразований в Беларуси. Такое заявление сделал Александр Лукашенко во время общения с руководителями государственных СМИ, передает «МИР 24».
Разговор состоялся
Согласно новому основному закону,
За годы независимости в Беларуси состоялось уже шесть народных собраний.
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