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В Минске прошло воздвижение крестов и куполов храма Благовещения Пресвятой Богородицы

08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Купола и кресты подняли на храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Беларуси. Средства на постройку церкви пожертвовали тысячи людей, в том числе из России. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева побывала в храме.

Елена Шиндерей не представляет выходной без воскресной службы. И дочь Марию приобщает к духовной жизни. Рада, что совсем скоро храм откроется рядом с домом. Для этого и сама внесла небольшой вклад.

«В нашем городе строится очень много всяких торговых центров, магазинов, площадок каких-то, а для души тоже что-то нужно. Очень приятно и важно, что такой красивый, большой храм построен, и можно будет туда прийти помолиться», – прихожанка Елена Шиндерей.

На строительство храма жертвовали и простые люди, и целые предприятия. Людмиле Ячник не терпится увидеть первую службу в новом храме.

«Я думаю, что это будет лучший храм в Республике Беларусь. По внутреннему убранству, по внешнему виду. В город въезжаем, и тут храм на горе. Это же мечта!» – сказала Людмила Ячник.

Увидеть, как на храм поднимают купола и кресты, приехали сотни людей. Это символ рождения церкви. Украсит ее самый большой купол в Беларуси весом больше 12 тонн. Достойное будет и внутреннее убранство.

«Храм весь облицуют внутри из мозаики. Он будет в разных сюжетах – евангельских, ветхозаветных, новозаветных. Это самое главное напоминание – Рождество Иисуса Христа, введение в храм Пресвятой Богородицы и так далее», – отметил протоиерей, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы Минска Олег Попович.

Освятить церковь приехал митрополит Минский и Заславский Вениамин. Пообещал, что сам проведет службу в этом храме, как только закончат строительство.

«Надеемся богослужение совершить. Праздник Благовещения – это главный праздник для этого прихода. И надеемся, что общими усилиями к празднику Благовещения уже будет такая возможность», – заявил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

В ближайшее время в Беларуси планируют достроить еще 10 новых храмов.



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Теги: Минск
 
 
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Украсит храм самый большой купол в Беларуси весом больше 12 тонн.
 
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