В России и Беларуси в 2023 году появится единый полис ОСАГО: в чем плюсы и минусы общей автогражданки?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В России и Беларуси появится единый полис ОСАГО. Соответствующий проект закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» был одобрен депутатами Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Для унификации страховой деятельности при заключении ОСАГО в России будут учитывать стаж, указанный в белорусских правах. Предварительный срок появления общего ОСАГО намечен на середину 2023 года. О плюсах и минусах – читайте в материале MIR24.TV.

«На данный момент больше всего вопросов вызывает территориальный коэффициент и коэффициент мощности. В отличие от водительского стажа и истории ДТП лиц, внесенных в полис, эти коэффициенты не связаны с аварийностью. Пока обоснованность критериев, на основе которых рассчитывается стоимость ОСАГО, неочевидна для всех участников рынка. Если в ходе адаптации законодательства России и Беларуси примут решение об отказе от них, российские и белорусские владельцы автомобилей оценят это позитивно. Если в основу единого законодательства внесут российские правила формирования стоимости полиса ОСАГО, то белорусским гражданам придется привыкать к изменениям в расчете стоимости страхового полиса», – прокомментировала пресс-служба автомобильного холдинга ГК «Автодом».

Среди однозначных плюсов тот факт, что с общим ОСАГО при въезде в соседнее государство автомобилистам больше не придется дополнительно оформлять страховку «Зеленая карта», говорят эксперты.

«На первоначальном этапе необходимости в масштабном изменении страхового законодательства обеих стран нет. На этой стадии потребуются точечные изменения на уровне законодательных органов России и Беларуси. Для перехода на единый полис ОСАГО понадобится многолетняя работа по унификации законодательства не только в области обязательного страхования автогражданской ответственности, но и связанной с ней нормативной базой, анализ правоприменительной практики», – объяснили в «Автодоме».