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В России и Беларуси в 2023 году появится единый полис ОСАГО: в чем плюсы и минусы общей автогражданки?
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В России и Беларуси появится единый полис ОСАГО. Соответствующий проект закона «О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства» был одобрен депутатами Парламентского собрания Союза России и Беларуси. Для унификации страховой деятельности при заключении ОСАГО в России будут учитывать стаж, указанный в белорусских правах. Предварительный срок появления общего ОСАГО намечен на середину 2023 года. О плюсах и минусах – читайте в материале MIR24.TV.
Среди однозначных плюсов тот факт, что с общим ОСАГО при въезде в соседнее государство автомобилистам больше не придется дополнительно оформлять страховку «Зеленая карта», говорят эксперты.
Общий полис ОСАГО также поможет оперативно проверять водительские удостоверения и историю аварийности таксистов как из России, так и из Беларуси. Среди возможных недостатков, пожалуй, лишь риск, что полис вырастет в цене, считают эксперты.
«В такси трудится большое количество граждан из стран постсоветского пространства. Сейчас мы не знаем и не можем оперативно проверить действительность их водительских удостоверений и прошлую аварийность. Интеграция баз данных позволит проверять послужной список водителей и не допускать не обладающих нужной компетенцией граждан к управлению такси. Мы бы хотели распространить эту практику и на остальные страны, входящие в ЕАЭС. По имеющейся информации, расширение действия полиса ОСАГО на другую страну будет осуществляться за счет приобретения страхователем дополнительной опции. По нашим данным, в этом году порядка 80% таксопарков в регионах, которые отказались от разрешений на такси, сделали это из-за отсутствия финансовой возможности застраховать автомобили. Сейчас стоимость страхования прямым образом влияет на количество легальных перевозчиков такси», – рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
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В России и Беларуси в 2023 году появится единый полис ОСАГО: в чем плюсы и минусы общей автогражданки?
О плюсах и минусах общего страхового полиса в России и Беларуси – читайте в нашем материале.
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