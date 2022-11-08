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Ученые из Армении и Беларуси намерены получить биоводород из водорослей
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Армянские ученые совместно с коллегами из Беларуси намерены получить
Пробирки с зеленой жидкостью в лаборатории Ереванского университета называют «утробой энергетики будущего». Водоросли в них отечественные и белорусские. Ученые создают для микроорганизмов стрессовые ситуации: изучают, когда водоросли способны выбрасывать наибольшее количество биоводорода.
«Это восполняемый энергетический ресурс, который должен заменить нефть, газ и в значительной степени даже электричество, которые не являются устойчивыми. В случае биотоплива мы говорим об устойчивом развитии, мы говорим о том, что можем восполнить это при помощи ресурсов, которые существуют у природы, и мы можем сами культивировать, например, водоросли, а водоросли будут производить водород», – отметил профессор, доктор биологических наук, руководитель белорусской научной группы Вадим Демидчик.
Тему синтеза биоводорода из водорослей ученые еще не изучили до конца. Но точно известно, что это самый дешевый метод получения альтернативного топлива.
Совместный проект финансируют правительства Армении и Беларуси.
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Совместный проект финансируют правительства двух государств.
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