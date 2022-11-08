Ученые из Армении и Беларуси намерены получить биоводород из водорослей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Армянские ученые совместно с коллегами из Беларуси намерены получить биоводород из зеленых водорослей. Сейчас проводятся исследования. Корреспондент «МИР 24» Анна Арутюнян выяснила детали проекта.

Пробирки с зеленой жидкостью в лаборатории Ереванского университета называют «утробой энергетики будущего». Водоросли в них отечественные и белорусские. Ученые создают для микроорганизмов стрессовые ситуации: изучают, когда водоросли способны выбрасывать наибольшее количество биоводорода.

«Это восполняемый энергетический ресурс, который должен заменить нефть, газ и в значительной степени даже электричество, которые не являются устойчивыми. В случае биотоплива мы говорим об устойчивом развитии, мы говорим о том, что можем восполнить это при помощи ресурсов, которые существуют у природы, и мы можем сами культивировать, например, водоросли, а водоросли будут производить водород», – отметил профессор, доктор биологических наук, руководитель белорусской научной группы Вадим Демидчик.

Тему синтеза биоводорода из водорослей ученые еще не изучили до конца. Но точно известно, что это самый дешевый метод получения альтернативного топлива.



«В процессе выделения водорода используется солнечный свет. То есть они растут на свету и преобразуют световую энергию в водород», – пояснила доцент, кандидат биологических наук, руководитель армянской научной группы Лилит Габриелян.



Армянские и белорусские ученые в этом проекте дополняют друг друга. У коллег из Еревана есть опыт получения водорода из различных микроорганизмов, а минские исследователи могут культивировать их и разрабатывать нейронные сети. У каждого в общем проекте своя зона ответственности.



«Необходимо в будущем развивать методы отбора проб и их сохранения. К газовой хроматографии необходимо подготовиться. Очень важным является создание анаэробных условий», – отметили специалисты.



Промежуточные итоги исследования уже готовы, ученые опубликовали научную статью. И скоро все вместе отправятся в Минск, чтобы осуществить следующий этап эксперимента.

Совместный проект финансируют правительства Армении и Беларуси.