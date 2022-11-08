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Лукашенко: Мы должны создать стабильность для наших детей

08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изменится работа правительства и нормативная правовая база. Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел два законопроекта. Поправки понадобились после принятия обновленной Конституции.

В законопроекте «О нормативных правовых актах» пропишут полномочия Всебелорусского народного собрания. По требованию Лукашенко новую структуру нужно аккуратно вмонтировать в нынешнюю систему управления государством. Собрание сможет влиять на решения парламента и правительства, принимать участие в законотворчестве. В его состав войдут до 1200 человек со всей страны. Все делегаты будут избраны народом, в том числе и чиновники.

«Если не будет вот этих профессионалов, губернаторов, правительства, президента в работе ВНС, это превратится в говорильню. Они должны принимать участие, обсуждать законопроекты. Но все решения будут приниматься голосованием. А голосовать будут не только депутаты. Людям надо понимать. Их будут подталкивать: «Вот, какое это ВНС? Там же нет рабочих и крестьян». И рабочие, и крестьяне будут», – отметил Лукашенко.

От правительства президент ждет смелых решений. Законопроект «О работе Совмина» наделяет его новыми полномочиями. Оба документа Лукашенко поручил доработать и назвал главное условие – думать на перспективу.

«Эти новации не должны примерять на себя. Сегодня мы есть. Может, мы и завтра будем. Но послезавтра нас точно не будет. А основу, стабильность эту мы должны создать для своих детей. От всего этого надо отвлечься и формировать законодательство на будущее. Чтобы система была устойчивая. Чтобы ее никто не мог раскачать. Чтобы перед детьми не было стыдно. И чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, мы не оставляли своим детям», – сказал Лукашенко.

Одна из новаций в Конституции – в случае ухода от власти президента его функции будет исполнять не премьер-министр, а председатель Совета Республики.



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В Беларуси изменится работа правительства и нормативная правовая база. Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел два законопроекта. Поправки понадобились после...
 
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