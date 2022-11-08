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Лукашенко: Мы должны создать стабильность для наших детей
08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси изменится работа правительства и нормативная правовая база. Сегодня
В законопроекте «О нормативных правовых актах» пропишут полномочия Всебелорусского народного собрания. По требованию Лукашенко новую структуру нужно аккуратно вмонтировать в нынешнюю систему управления государством. Собрание сможет влиять на решения парламента и правительства, принимать участие в законотворчестве. В его состав войдут до 1200 человек со всей страны. Все делегаты будут избраны народом, в том числе и чиновники.
Одна из новаций в Конституции – в случае ухода от власти президента его функции будет исполнять не премьер-министр, а председатель Совета Республики.
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В Беларуси изменится работа правительства и нормативная правовая база. Сегодня Александр Лукашенко рассмотрел два законопроекта. Поправки понадобились после...
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