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«Люди в стрессе, тащат на работу личные проблемы, а вы с них требуете KPI». Как выйти из режима «горящего трындеца» — взгляд СЕО бизнес-школы LEAD IT
08.11.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«С огнетушителем сегодня бегают абсолютно все управленцы. Просто у кого-то он больше, у кого-то меньше», — подмечает Анастасия Занкович, основатель и руководитель
Анастасия Занкович рассказывает, почему проваливаются изменения и на что топ-менеджерам, предпринимателям направить внимание, чтобы управлять результатами бизнеса и повышать их.
— Бизнес в нашей стране никогда не был легким занятием. Но раньше мы хотя бы успевали «перекурить» между кризисами: выдохнуть, подлечить нервы, нарастить жирок. Сейчас мы живем с огнетушителем в обнимку, и он тоже горит в наших руках:
На внешнюю среду повлиять невозможно. Если мы сейчас похлопаем в ладоши или пощелкаем пальцами, мировой кризис не закончится! К этому всему можно только адаптироваться.
Работа в режиме постоянных изменений, в VUKA-экономике — а именно так описывали ситуацию в бизнесе и мире последние 5−7 лет — закончилась.
Сегодня — режим горящего трындеца. Нужно меняться — кому-то радикально, кому-то не очень.
И это не вопрос выбора или амбиций собственника: компании не могут не реагировать на внешние потрясения и изменения экономического ландшафта. Важно находить подходы и процессы, которые находится в сфере влияния, и за счет этого наращивать результативность. Поговорим, как это сделать.
ROI, EBIТDA, KPI: почему муравейник перестает работать
Организационные изменения всегда были непростой задачей. Многочисленные исследования показывают, что большинство преобразований в компаниях терпят неудачу. Почему? Есть такая фраза: «Бизнес — это не цифры, бизнес — это люди! Только люди». И года 3 назад она звучала очень философски.
Мы слушали западных спикеров на конференциях, кивали: «Да, бизнес — это люди. Нам нужна сплоченность, тимбилдинги, корпоративная культура». А потом шли в офис и управляли людьми как ресурсом. Сломанных чинили или просто выбрасывали за борт.
Но сейчас эта фраза перестает быть красивыми словами, а становится реальностью. Да, бизнес — это цифры. Это про стратегию, финансовый результат и KPI, ROI, EBIТDA. И всегда на бумаге наши планы выглядят прекрасно. Но как только за дело берутся люди, что-то начинает идти не так.
Вроде каркас из целей и задач остался прежним, но — муравейник не работает. Мурашки испуганы, кто-то побежал налево, кто-то направо. Нет взаимодействия. И результата тоже нет.
Что происходит с людьми:
И все это нормальные, абсолютно человеческие реакции на происходящее!
Три года назад мы говорили, что бизнес — это система. И он так и работал — процесс, сквозная аналитика, цифры, показатели, регулярный менеджмент. А сейчас система дала сбой. Люди сейчас не часть нашей системы, не винтики в отлаженном механизме.
Люди сейчас — просто люди! Они стали очень человечными, уязвимыми. Тащат на работу личные проблемы, эмоции, сомнения. С ними плохо работают регламенты, приказы, KPI.
И это не временное явление: да, кризис закончится, стресса когда-то станет меньше. Но не забывайте, что сейчас к нам на собеседования все чаще приходят представители поколения зумеров. Они изначально не готовы быть винтиком.
Что же делать: работа с «Моделью влияния»
На мой взгляд, руководитель сегодня сперва должен подумать не о том, какую рекламную акцию запустить на сайт. И даже не о Customer Journey Map, хотя это очень важный инструмент. А о том, что сказать своему сотруднику, который сидит перед ним в стрессе от новостей, чтобы тот поднял трубку и начал общаться с клиентами. И этим снова запустил всю систему.
Изменения сейчас — это целенаправленные действия, чтобы член нашей команды — живой обычный человек — взял трубку и начал звонить.
Мы должны учиться влиять на человека. Как же это сделать? Давайте обратимся к инструменту, предложенном когда-то McKinsey, и получившему название «Модель влияния».
Согласно исследованию McKinsey, изменения имеют больше шансов на успех, когда опираются на 4 столпа. Важно отметить, что успешные изменения в 8 раз чаще опирались на все 4 основы, чем на какую-то одну из них. Поговорим о каждом из пунктов подробнее и с примерами.
Развитие понимания: в чем смысл и суть перемен
Сейчас люди утратили смысл и веру. Я наблюдаю, как многие предприниматели, приходящие ко мне в обучение, консалтинг, и многие знакомые белорусские бизнесмены так и говорят:
«Я не понимаю: ЗАЧЕМ? Я не вижу смысла в том, что делаю. Зачем мне опять все выстраивать, если оно потом снова рухнет».
Почему важно вернуть себе и людям энтузиазм и надежду:
Человек с большей долей вероятности пойдет на изменения, если будет видеть, что его усилия принесут пользу — ему лично, компании, обществу и другим людям. Задача лидера — помочь это увидеть! Объяснить, опять же, почему нужно снять трубку и начать звонить клиентам.
Но что мы видим на практике? Лидеры не уделяют достаточно внимания этому. Не приглашают в обсуждение, не поясняют решения. Пока сотрудники обсуждают тревожные новости и сидят в чатах, от которых одна интоксикация, директор принимает сложные решения за закрытыми дверями или максимум вместе с замом. Эти решения потом «спускаются» вниз без пояснений — для чего они нужны.
Иди и делай, не задавая много вопросов!
Или предпринимается попытка насадить смыслы, которые не находят отклика. Например, сплотить людей вокруг прибыли и товарооборота!
Прибыль — собственность акционеров. Сложно представить себе свой смысл жизни в том, чтобы зарабатывать деньги чужим людям.
Важно учиться замечать в себе такое поведение. Например, на программах по управлению вовлеченностью мы много времени уделяем обучению руководителей именно этим вещам.
Чтобы не тратить время на описание все форматов, мы сделали
Развитие навыков: включать голову себе и сотрудникам
Когда найден ответ на вопрос «Зачем?», на первый план выходит вопрос «Как?». И мы перемещаемся в квадрант, связанный с развитием навыков.
Как ракете, набравшей определенную высоту, чтобы двигаться дальше, нужно скинуть топливные баки, так и компании, чтобы изменится, нужно избавиться от лишнего груза. И снова речь о людях: ведь в первую очередь это касается старых моделей поведения и переставших работать шаблонов. А их носителями являются люди.
Убедитесь, что команда не только хочет, но и может то, что вы от нее ждете. Важно понять:
1. Какая у вас цель и в чем состоит проблема в ее достижении.
2. Какие шаблоны устарели, какие привычки мешают, что конкретно нужно изменить.
3. Каких знаний, навыков недостает лидеру и команде.
По щучьему велению эти навыки не появятся — над этим придется работать. Или самостоятельно, или пройти обучение. А потом методично всем вместе внедрять знания в работу, чтобы сформировался навык.
Ролевое моделирование: требуйте через личный пример
Чтобы начать что-то делать иначе, человеку важно видеть, что его руководитель, коллеги, другие сотрудники ведут себя по-другому.
Личный пример — один из самых эффективных методов. Хотите, чтобы человек начал звонить новым клиентам — начинайте и сами делать что-то для роста продаж. Почему-то этот феномен редко учитывается при внедрении изменении в компании.
Мы требуем от подчиненных того, чего не придерживаемся сами:
Ну и так далее… Смысл в том, что если вы хотите заручиться поддержкой своих сотрудников при реализации проектов по преобразованию, вы должны стать ролевой моделью для своих подчиненных. Примером. Демонстрировать то, чего хотите добиться от них.
Работа с подкреплением: распространенная ошибка
Подкрепление может быть:
Ожидание награды и страх наказания за определенное поведение: распространенная стратегия. Многие, чья зарплата зависит от объема продаж, прекрасно поймут, что я имею в виду.
И вот что мы здесь наблюдаем: организации слишком часто «продвигают» неправильные вещи, разрабатывая систему мотивации.
Деньги решают далеко не все, но давайте не будем отрицать — что-то они все же решают.
Я вижу многочисленные примеры, когда система поощрения в организации, расходится с ожидаемым поведением. И, конечно, изменения не находят отклика у сотрудников:
Поэтому моя рекомендация — прежде всего, пересмотреть свои системы вознаграждения. И формулу дохода сместить в сторону тех KPI, которые стратегически важны для бизнеса и достижения которых нужно прилагать много усилий.
Самый главный вывод
Формула «Я им плачу, значит они должны слушаться» перестает работать. Как и силовые методы, установки: «я начальник — ты дурак», «я сказал — ты сделал», «распоряжения не обсуждаются». Они не только устарели, но уже начали приносить вред нам и нашим компаниям.
Пришло время учиться общаться с подчиненными как с равными себе.
Нужно учиться реализации власти через влияние, вовлечение, а не через силу и принуждение. И если мы, руководители, хотим, чтобы что-то изменилось, давайте начинать с себя.
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«Люди в стрессе, тащат на работу личные проблемы, а вы с них требуете KPI». Как выйти из режима «горящего трындеца» — взгляд СЕО бизнес-школы LEAD IT
«С огнетушителем сегодня бегают абсолютно все управленцы. Просто у кого-то он больше, у кого-то меньше», - подмечает Анастасия Занкович, основатель и руководитель...
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