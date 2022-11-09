Главы киностудий стран СНГ обсудили совместные проекты

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Страны СНГ будут снимать больше совместных фильмов. Об этом заявил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский на международной встрече кинематографистов стран Содружества в Минске.



Главы крупнейших киностудий стран СНГ обсудили совместные проекты. Сейчас они работают над созданием Международного творческого объединения киностудий стран Содружества. Такой союз позволит снимать больше совместных картин. Искать и открывать новые локации и лица будут во всех странах СНГ.

«Наше сотрудничество набирает обороты. Например, Агентство кинематографии Узбекистана активно взаимодействует с «Беларусьфильмом». Буквально завтра мы приступим к основной фазе реализации нашего совместного кинофильма «Казбек», – сказал генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.

Сохранить нужно и память о старых лентах, уверены кинематографисты. Для этого они создали «Золотую коллекцию фильмов стран СНГ». Туда войдут картины, снятые еще во время Советского Союза. Но точный перечень пока обсуждают.

«Есть интерес к этим старым фильмам. Когда мы их демонстрировали в киностудии, люди приходили и с удовольствием смотрели и кино Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана. Мы подняли тему сохранения наших фондов», – отметил генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.