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Главы киностудий стран СНГ обсудили совместные проекты
09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Страны СНГ будут снимать больше совместных фильмов. Об этом заявил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский на международной встрече кинематографистов стран Содружества в Минске.
«Наше сотрудничество набирает обороты. Например, Агентство кинематографии Узбекистана активно взаимодействует с «Беларусьфильмом». Буквально завтра мы приступим к основной фазе реализации нашего совместного кинофильма «Казбек», – сказал генеральный директор Агентства кинематографии Узбекистана Фирдавс Абдухаликов.
Сохранить нужно и память о старых лентах, уверены кинематографисты. Для этого они создали «Золотую коллекцию фильмов стран СНГ». Туда войдут картины, снятые еще во время Советского Союза. Но точный перечень пока обсуждают.
«Есть интерес к этим старым фильмам. Когда мы их демонстрировали в киностудии, люди приходили и с удовольствием смотрели и кино Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана. Мы подняли тему сохранения наших фондов», – отметил генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский.
Встреча прошла в рамках
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Страны СНГ будут снимать больше совместных фильмов. Об этом заявил генеральный директор киностудии «Беларусьфильм» Владимир Карачевский на международной...
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