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Лукашенко потребовал от правительства большей инициативности и самостоятельности

08.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Просто и понятно – это требование Александра Лукашенко к разработке законопроектов. Президент рассмотрел сегодня два документа, в которые вносят поправки, передает «МИР 24».

Первый – «О Совете министров Республики Беларусь». Прошедшие два года правительство страны работало в экстремальных условиях: развивало экономику во время пандемии и под давлением Запада. Многие решения пришлось принимать впервые. Президент требует этот опыт закрепить в новом законе. Еще одно условие – структура правительства должна быть более гибкой.

«Мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, вот эти все новации, на себя. От всего этого надо отвлечься и формировать законодательство на будущее. Чтобы система была устойчивая, чтобы ее никто не смог раскачать и чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, мы не оставляли своим детям», – отметил Лукашенко.

Рассмотрели на совещании и законопроект «О нормативных правовых актах». В документе отразят нормы, которые закреплены в обновленной Конституции.



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Президент озвучил свои основные требования к разработке двух законопроектов, которые разрабатывает кабмин.
 
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