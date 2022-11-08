Лукашенко потребовал от правительства большей инициативности и самостоятельности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Просто и понятно – это требование Александра Лукашенко к разработке законопроектов. Президент рассмотрел сегодня два документа, в которые вносят поправки, передает «МИР 24».

Первый – «О Совете министров Республики Беларусь». Прошедшие два года правительство страны работало в экстремальных условиях: развивало экономику во время пандемии и под давлением Запада. Многие решения пришлось принимать впервые. Президент требует этот опыт закрепить в новом законе. Еще одно условие – структура правительства должна быть более гибкой.

«Мы ни в коем случае не должны примерять нормы, которые мы сегодня создаем, вот эти все новации, на себя. От всего этого надо отвлечься и формировать законодательство на будущее. Чтобы система была устойчивая, чтобы ее никто не смог раскачать и чтобы проблемы, которые мы должны сегодня решить, мы не оставляли своим детям», – отметил Лукашенко.