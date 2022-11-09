О чем пишут мировые СМИ: продажа акций Tesla и землетрясение в Непале

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал 19,5 млн акций компании на сумму 3,95 млрд долларов. Об этом стало известно менее чем через две недели после завершения сделки по приобретению Twitter, сообщает The Guardian . Финансовые аналитики сообщают, что стоимость Tesla в 2022 году упала на 46%, а собственный капитал Маска составил менее 200 млрд долларов. Маск признал, что он «явно переплачивает за Twitter прямо сейчас». Общая сумма проданный им акций Tesla с апреля, когда бизнесмен объявил о планах приобрести Twitter, достигла 20 млрд. На данный момент Маск владеет 135 миллионами акций Tesla.

В Непале произошло землетрясение, жертвами которого, по последним данным, стали шесть человек. Магнитуда землетрясения в западном районе Доти составила 6,6, сообщает Reuters . Несколько домов обрушилось, пять человек получили серьезные травмы. По меньшей мере двое числятся пропавшими без вести. Подземные толчки ощущались в столице Индии Нью-Дели, которая расположена в 350 километрах от эпицентра. Премьер-министр Шер Бахадур Деуба выразил соболезнования семьям погибших и дал указания в полной мере оказать помощь пострадавшим.

В Алматинской области Казахстана случайно обнаружили реликвию эпохи древних тюрков. Водопроводчики во время проведения работ наткнулись на балбалтас – каменное изваяние с изображением лица человека, сообщает «Казахстанская правда» . Его высота составляет около метра, ширина – 70-80 см. Местные жители рассказали, что в детстве, не подозревая об исторической ценности изваяния, залезали на него и использовали в качестве ворот при игре в мяч. По их словам, рядом может быть закопан еще один балбалтас. Сейчас изваяние находится под защитой музейных работников.

Серия форумов женщин-предпринимательниц проходит на юге Кыргызстана. Мероприятия организованы под общим названием «Солидарность. Фокус. Результат», сообщает «Вечерний Бишкек» . Во встречах примут участие более 200 женщин из Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей. Они обсудят вопросы цифровизации, маркетинга, ведения бизнеса в необычных отраслях, финансовой грамотности и гендерного равенства. Форумы приурочены к Всемирному дню женского предпринимательства, который отмечается 19 ноября.