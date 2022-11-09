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Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

10.11.2022 11:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

Нестабильность продаж сегодня, высокая текучка, антикризисные действия  —  все это создает спрос на грамотных продавцов.
Но часто случается, что подобранный вроде бы по всем правилам менеджер или руководитель отдела продаж не подходит?
Как за выстроить подбор и найм продавцов качественно, какие факторы снижают его эффективность? 

Об этом 23 ноября на большой встрече Клуба Про бизнес расскажет Андрей Карпенко, со-основатель SaaS Qolio.io, основатель сообщества Owner.by.
Андрей 14 лет в менеджменте и обучении (крупные международные компании), руководил отделами обучения для 2500+ сотрудников и Командами продаж от 20+

Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

Основные тезисы:

  • Как построить воронку выбора продавца?
  • Что делать на каждом этапе подбора?
  • Почему данные рынка труда нам мешают?
  • Что сделать с новым продавцом, чтобы получить результат в первый месяц?
  • Что мешает выбрать хорошего продавца и как убрать блокеры?
     

    Тайминг встречи:

    18.00 — 19.00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза

    19.00 — 19.10 Рассадка за столы и приветствие участников Клуба

    19.10 — 21.30 Выступление Карпенко Андрея и мозговой штурм

    21.30 — 23.00 Фуршет и неформальное общение

    Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба

    Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

    Что такое Клуб Про бизнес?

    Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

    В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

    На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

    Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес
    Встреча Клуба Про бизнес

    Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.

    ⇒ Секретная TOP POWER и 83 миллиона просмотров: ключевые цифры и интересные подробности о probusiness.io читайте в этом материале.

    Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

    Присоединяйтесь к нам 23 ноября и не только!

    Приходите на встречу 23 ноября по теме Как подобрать подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? — и становитесь постоянным членом Клуба

    Важно: участие — только для владельцев и руководителей компаний.

    Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

    Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

    В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

    Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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    Генеральный партнер Клуба 2022:

    Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

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    Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
 
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Нестабильность продаж сегодня, высокая текучка, антикризисные действия - все это создает спрос на грамотных продавцов. Но часто случается, что подобранный вроде бы...
 
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