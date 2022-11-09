Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

Тайминг встречи:

18.00 — 19.00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза

19.00 — 19.10 Рассадка за столы и приветствие участников Клуба

19.10 — 21.30 Выступление Карпенко Андрея и мозговой штурм

21.30 — 23.00 Фуршет и неформальное общение

⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба





Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.



Встреча Клуба Про бизнес

Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.

⇒ Секретная TOP POWER и 83 миллиона просмотров: ключевые цифры и интересные подробности о probusiness.io читайте в этом материале .





Присоединяйтесь к нам 23 ноября и не только!

Приходите на встречу 23 ноября по теме Как подобрать подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? — и становитесь постоянным членом Клуба

Важно: участие — только для владельцев и руководителей компаний.

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

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В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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Генеральный партнер Клуба 2022:





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