Как подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? Большая встреча Клуба Про Бизнес

Нестабильность продаж сегодня, высокая текучка, антикризисные действия — все это создает спрос на грамотных продавцов.
Но часто случается, что подобранный вроде бы по всем правилам менеджер или руководитель отдела продаж не подходит?
Как за выстроить подбор и найм продавцов качественно, какие факторы снижают его эффективность?
Об этом 23 ноября на большой встрече Клуба Про бизнес расскажет Андрей Карпенко, со-основатель SaaS Qolio.io, основатель сообщества Owner.by.
Андрей14 лет в менеджменте и обучении (крупные международные компании), руководил отделами обучения для 2500+ сотрудников и Командами продаж от 20+
Основные тезисы:
Как построить воронку выбора продавца?
Что делать на каждом этапе подбора?
Почему данные рынка труда нам мешают?
Что сделать с новым продавцом, чтобы получить результат в первый месяц?
Что мешает выбрать хорошего продавца и как убрать блокеры?
Тайминг встречи:
18.00 — 19.00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза
19.00 — 19.10 Рассадка за столы и приветствие участников Клуба
19.10 — 21.30 Выступление Карпенко Андрея и мозговой штурм
21.30 — 23.00 Фуршет и неформальное общение
⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба
Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем)
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Кто организатор Клуба? Компания «Про бизнес» и в частности онлайн-ресурс probusiness.io. Мы работаем в Беларуси уже 8 лет. За это время опубликовали более 9500 материалов (интервью с известными предпринимателями, кейсы, истории), провели более 120 деловых конференций и семинаров.
⇒ Секретная TOP POWER и 83 миллиона просмотров: ключевые цифры и интересные подробности о probusiness.io читайте в этом материале.
Присоединяйтесь к нам 23 ноября и не только!
Приходите на встречу 23 ноября по теме Как подобрать подобрать и запустить продавцов в работу за 3 недели? — и становитесь постоянным членом Клуба
Важно: участие — только для владельцев и руководителей компаний.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!
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