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Лукашенко рассказал, к чему привела заморозка цен в Беларуси

09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по изменению законов призвал правительство проявлять инициативу. Это возможно благодаря обновленной Конституции, у Совета министров появилось больше полномочий, передает «МИР 24».

Президент уверен, что за время пандемии и ограничений Запада правительство получило колоссальный опыт. Это должно отразиться в законе. Лукашенко упомянул случай, когда его поручение было перевыполнено, и это привело к положительному результату. Речь идет о заморозке цен.

«Цены были просто были откручены на 30-40% назад, а может быть и больше по некоторым группам товаров. «Керамин» на 30% по отдельной плитке сократили стоимость. Люди встали в очередь, люди нарасхват берут эту плитку. И я подумал, как экономист, от объема, от оборотов они же получат еще большую прибыль. Это говорит о том, что правительство пошло дальше. Оно справедливо рубануло в этом плане. Я этого не предполагал, это хорошая демонстрация народу и специалистам, экономистам, что у нас «жирок» приличный в ценах», – отметил Лукашенко.

По словам президента, систему ценообразования сейчас дошлифовывают. Благодаря этому инфляция в следующем году по планам не превысит 8%. В этом же прогнозировали цифру в 19%.



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По словам президента, систему ценообразования сейчас дошлифовывают.
 
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