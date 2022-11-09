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Лукашенко рассказал, к чему привела заморозка цен в Беларуси
09.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по изменению законов призвал правительство проявлять инициативу. Это возможно благодаря обновленной Конституции, у Совета министров появилось больше полномочий, передает «МИР 24».
По словам президента, систему ценообразования сейчас дошлифовывают. Благодаря этому инфляция в следующем году по планам не превысит 8%. В этом же прогнозировали цифру в 19%.
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По словам президента, систему ценообразования сейчас дошлифовывают.
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