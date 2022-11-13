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Волонтеры в Беларуси помогают сельским жителям заготавливать дрова на зиму
13.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусская деревня готовится к зиме и запасается дровами. Тем, кто сам с колкой не справляется, помогают волонтеры. На доброе дело вызвалась молодежь по всей стране. Как встречают помощников в подворьях, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Семья бросила, а волонтеры пришли на помощь. Юрий Маковецкий не сдерживает слезы. После инсульта у мужчины отказали правая нога и левая рука. По хозяйству сам еле справляется, а
Среди волонтеров в основном юноши. Кто постарше – колет дрова, кто помладше – складирует. Некоторые поддерживают словом – пообщаться одинокому Юрию Владимировичу за счастье.
«Всегда важно помогать тем, кто не может помочь себе или затрудняется помочь себе. Стараемся. Позвонили – нужно помочь. Приехал помог. Если позволяет время, всегда стараюсь его провести с пользой», – рассказал член Белорусского республиканского союза молодежи Илья Янчик.
Добровольцы из Белорусского союза молодежи частые гости у ветеранов, пенсионеров. Помогают убирать в квартирах и во дворах, приносят продукты и лекарства.
Акция охватила всю Минскую область. Помочь дровами решили после чемпионата по колке дров среди журналистов. Раздали все, что накололи работники СМИ. Молодежь признается: пример взяли с президента страны Александра Лукашенко.
«Глава государства показал мастер-класс в обращении с топором, тем самым вдохновил молодежь. В Белорусском республиканском союзе молодежи есть волонтерское движение «Доброе сердце». Не собираемся останавливаться на одном таком поступке, у нас в среду планируется заготовка дров и дальше мы будем развозить их», – сказала первый секретарь Несвижского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Екатерина Июльская.
В чемпионате по колке дров среди журналистов
Чемпионат по колке дров среди работников СМИ планируют сделать в Беларуси традиционным.
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На доброе дело вызвалась молодежь по всей стране.
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