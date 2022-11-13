Волонтеры в Беларуси помогают сельским жителям заготавливать дрова на зиму

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская деревня готовится к зиме и запасается дровами. Тем, кто сам с колкой не справляется, помогают волонтеры. На доброе дело вызвалась молодежь по всей стране. Как встречают помощников в подворьях, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Семья бросила, а волонтеры пришли на помощь. Юрий Маковецкий не сдерживает слезы. После инсульта у мужчины отказали правая нога и левая рука. По хозяйству сам еле справляется, а колка дров ему и вовсе не под силу . За топор взялась молодежь.

«Родные не помогают, а тут детвора. Родной брат, двоюродный есть, им наплевать, наверное, на меня. Что больше сказать… Ну, конечно, спасибо за помощь», – поделился житель агрогородка Сейловичи Юрий Маковецкий.

Среди волонтеров в основном юноши. Кто постарше – колет дрова, кто помладше – складирует. Некоторые поддерживают словом – пообщаться одинокому Юрию Владимировичу за счастье.

«Всегда важно помогать тем, кто не может помочь себе или затрудняется помочь себе. Стараемся. Позвонили – нужно помочь. Приехал помог. Если позволяет время, всегда стараюсь его провести с пользой», – рассказал член Белорусского республиканского союза молодежи Илья Янчик.

Добровольцы из Белорусского союза молодежи частые гости у ветеранов, пенсионеров. Помогают убирать в квартирах и во дворах, приносят продукты и лекарства.

«Я буду и сюда приходить, у меня записаны пару адресов, куда я могу приходить. Стоит больше делать таких мероприятий, потому что если бы не такие мероприятия, то, я думаю, некому было бы помогать», – заметил член Белорусского республиканского союза молодежи Владислав Пеньков.

Акция охватила всю Минскую область. Помочь дровами решили после чемпионата по колке дров среди журналистов. Раздали все, что накололи работники СМИ. Молодежь признается: пример взяли с президента страны Александра Лукашенко.

«Глава государства показал мастер-класс в обращении с топором, тем самым вдохновил молодежь. В Белорусском республиканском союзе молодежи есть волонтерское движение «Доброе сердце». Не собираемся останавливаться на одном таком поступке, у нас в среду планируется заготовка дров и дальше мы будем развозить их», – сказала первый секретарь Несвижского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Екатерина Июльская.

В чемпионате по колке дров среди журналистов выступали и сотрудники телерадиокомпании «Мир» . Команда заняла шестое место из 22-х.

Чемпионат по колке дров среди работников СМИ планируют сделать в Беларуси традиционным.