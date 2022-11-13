Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 7 по 13 ноября 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героев

Бизнес на истории семьи, новое в ценообразовании и судьба МакДональдса в Беларуси. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Появилась инструкция по расчету себестоимости продукции при формировании цены. И вот так ее прокомментировал юрист.

МакДональдс в Беларуси будет работать под брендом «Вкусно и точка».

Полезное для бизнеса

Основатель и руководитель бизнес-школы LEAD IT Анастасия Занкович объяснила , как бизнесу выйти из режима «горящего трындеца».

Как защитить интернет-магазин от DDoS-атак в разгар «черной пятницы», рассказал технический директор hoster.by . А что будут покупать белорусы во время распродаж, рассказали в «Битрикс24».

Работа с кадрами — одна из самых сложных задач для многих бизнесов. Ведь недостаточно найти человека, который соответствует списку формальных требований. Вам нужно убедиться, что сотрудник вольется в коллектив и станет частью команды, будет разделять ценности компании и двигаться к общей цели. А это целый процесс: начиная с поиска сотрудников и заканчивая созданием HR-бренда компании. Сильно упрощает решение задачи автоматизация. Если все сделать правильно, то рекрутинг становятся результативнее. HR-менеджер компании Pnevmoteh Елена Жданова специально для «Про бизнес» раскрыла секреты, как провести подобную автоматизацию .

А здесь мы собрали подборку книг, которые помогут бизнесу продавать больше.

Истории бизнеса

Руслан Ковальчук и Юлия Долбик из Слуцка еще в 2018-м «подсели» на поездки по Беларуси — и с тех пор объездили около 900 исторических мест. Создали блог, стали его развивать, задумались о монетизации. Тогда они не ожидали, что их предложение будет интересно белорусам: рассчитывали на гостей из ближнего зарубежья. А уже в 2022-м ребята могут точно сказать: гости гостями, но на рынке есть огромный внутренний спрос. И — очень жесткая конкуренция. О том, как создатели ресурса Pokatushki.by нестандартно зашли в туристический бизнес, читайте нашей статье.

Татьяна и Константин Акимовы всегда ценили семейные ценности. Но никогда не задумывались о том, что на них можно построить работающий бизнес. Каждый из супругов занимался своими проектами, а потом общая идея вдохновила их объединить усилия для того единственного, что, по их мнению, имеет значение для человека — создания семейных книг. Читайте историю необычного бизнеса, в котором нужна нетривиальная реклама, а каждый сотрудник обязан любить свою работу.

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