ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Погода в СНГ: похолодание в Беларуси, тепло и солнечно в Армении

14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня к вечеру в Москве ожидается похолодание, по прогнозам синоптиков, в ночь с понедельника на вторник в столицу России придут снегопады и морозы. Какая погода ждет жителей СНГ, узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке ясная погода. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 12. В отдаленных высокогорных районах снежно. Люди начали готовиться к холодам. Появились огромные очереди на угольных базах. Люди готовы часами ждать, чтобы приобрести топливо. Средняя цена за тонну угля в столице Кыргызстана доходит до 5,5 тысячи сомов, это 4 тысячи рублей, а в регионах стоимость на треть выше. Антимонопольное агентство призывает частных реализаторов самостоятельно не повышать цены.

Беларусь

В Беларуси похолодало. В Минске всего плюс пять. На улице пасмурно, но дожди обойдут столицу стороной.

Летучие мыши стали искать укрытия на зиму. У них начался сезон осенней миграции. Зверьки нередко залетают в квартиры минчан. Выбрасывать рукокрылых на улицу не нужно – там они погибнут. В Минске есть реабилитационный центр для летучих мышей, где о них позаботятся.

Армения

В Армении ноябрь выдался солнечным. Средняя температура по стране плюс 15. Несмотря на тепло, в столичном зоопарке уже начали готовиться к зимнему периоду. Пока животные наслаждаются ясными днями, специалисты ремонтируют и утепляют вольеры для хищников. Большинство животных для посетителей доступны круглый год. Попугаев же, слона и бегемота с декабря по март переселят в закрытые помещения.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
 
Новости дня
Новости разные
 
Объем экспорта сельхозпродукции Беларуси вырос на четверть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2022
Mir24.TV Belarus
14.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика