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Погода в СНГ: похолодание в Беларуси, тепло и солнечно в Армении
14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня к вечеру
Кыргызстан
В Бишкеке ясная погода. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 12. В отдаленных высокогорных районах снежно. Люди начали готовиться к холодам. Появились огромные очереди на угольных базах. Люди готовы часами ждать, чтобы приобрести топливо. Средняя цена за тонну угля в столице Кыргызстана доходит до 5,5 тысячи сомов, это 4 тысячи рублей, а в регионах стоимость на треть выше. Антимонопольное агентство призывает частных реализаторов самостоятельно не повышать цены.
Беларусь
В Беларуси похолодало. В Минске всего плюс пять. На улице пасмурно, но дожди обойдут столицу стороной.
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