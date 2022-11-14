Погода в СНГ: похолодание в Беларуси, тепло и солнечно в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня к вечеру в Москве ожидается похолодание , по прогнозам синоптиков, в ночь с понедельника на вторник в столицу России придут снегопады и морозы. Какая погода ждет жителей СНГ, узнали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке ясная погода. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 12. В отдаленных высокогорных районах снежно. Люди начали готовиться к холодам. Появились огромные очереди на угольных базах. Люди готовы часами ждать, чтобы приобрести топливо. Средняя цена за тонну угля в столице Кыргызстана доходит до 5,5 тысячи сомов, это 4 тысячи рублей, а в регионах стоимость на треть выше. Антимонопольное агентство призывает частных реализаторов самостоятельно не повышать цены.

Беларусь