Объем экспорта сельхозпродукции Беларуси вырос на четверть

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские производители рассчитывают увеличить объем экспорта продовольствия. До конца года товары отправят в страны Азии и Африки. Сколько заработают предприятия, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

19 миллиардов белорусских, или 483 миллиарда российских рублей – такую сумму планирует выручить Беларусь за продажу продовольствия к концу этого года. У страны растет экспортный потенциал.



Если разделить объемы отечественных продуктов на всех белорусов, в год каждому придется съесть 134 килограмма мяса, почти 400 яиц и выпить 840 килограммов молока. Собственному рынку столько не нужно. На складах всегда есть полумесячный запас. Остальное на продажу. Белорусское мясо, курятину, сыр и творог все охотнее покупают за рубежом. 70% идет в Россию.

«Мы поставили продукции больше не только в Российскую Федерацию, не только в страны дальней дуги, но и в Китайскую Народную Республику , в страны СНГ и Евразийского экономического союза. Мы полтора миллиарда добавим фактически роста экспорта к прошлому году», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Позаботились в стране и о собственной продовольственной безопасности. Почти на 100 процентов заполнили стабфонды. При этом овощей и фруктов в них стало почти на треть больше, чем в прошлом году.

Беларусь поставляет продовольствие более чем в 100 стран мира.