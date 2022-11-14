ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Объем экспорта сельхозпродукции Беларуси вырос на четверть

14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские производители рассчитывают увеличить объем экспорта продовольствия. До конца года товары отправят в страны Азии и Африки. Сколько заработают предприятия, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

19 миллиардов белорусских, или 483 миллиарда российских рублей – такую сумму планирует выручить Беларусь за продажу продовольствия к концу этого года. У страны растет экспортный потенциал.

Если разделить объемы отечественных продуктов на всех белорусов, в год каждому придется съесть 134 килограмма мяса, почти 400 яиц и выпить 840 килограммов молока. Собственному рынку столько не нужно. На складах всегда есть полумесячный запас. Остальное на продажу. Белорусское мясо, курятину, сыр и творог все охотнее покупают за рубежом. 70% идет в Россию.

«Мы поставили продукции больше не только в Российскую Федерацию, не только в страны дальней дуги, но и в Китайскую Народную Республику, в страны СНГ и Евразийского экономического союза. Мы полтора миллиарда добавим фактически роста экспорта к прошлому году», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло.

Позаботились в стране и о собственной продовольственной безопасности. Почти на 100 процентов заполнили стабфонды. При этом овощей и фруктов в них стало почти на треть больше, чем в прошлом году.

Беларусь поставляет продовольствие более чем в 100 стран мира.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К концу года Беларусь планирует выручить за продажу продовольствия 483 миллиарда российских рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко потребовал совершенствовать систему МВД без излишеств
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.11.2022
Mir24.TV Belarus
14.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика