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Объем экспорта сельхозпродукции Беларуси вырос на четверть
14.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские производители рассчитывают увеличить объем экспорта продовольствия. До конца года товары отправят в страны Азии и Африки. Сколько заработают предприятия, узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
19 миллиардов белорусских, или 483 миллиарда российских рублей – такую сумму планирует выручить Беларусь за продажу продовольствия к концу этого года. У страны растет экспортный потенциал.
Позаботились в стране и о собственной продовольственной безопасности. Почти на 100 процентов заполнили стабфонды. При этом овощей и фруктов в них стало почти на треть больше, чем в прошлом году.
Беларусь поставляет продовольствие более чем в 100 стран мира.
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К концу года Беларусь планирует выручить за продажу продовольствия 483 миллиарда российских рублей.
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