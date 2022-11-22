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В Национальной библиотеке Беларуси готовятся к открытию Рождественских чтений
22.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится к проведению традиционных Рождественских чтений. В этот раз их посвятили глобальным вызовам современности и нравственному выбору человека.
Чтения организует Белорусская православная церковь при поддержке ряда ведомств. Среди них – министерства культуры, образования, здравоохранения и Национальная академия наук. Как заявил Экзарх всея Беларуси Вениамин, духовность помогает оставаться человеком в любых условиях.
Восьмые Рождественские чтения стартуют в этот четверг и продлятся три дня. Торжественное открытие состоится в Национальной библиотеке Беларуси.
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В этот раз их посвятили глобальным вызовам современности и нравственному выбору человека.
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