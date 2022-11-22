В Национальной библиотеке Беларуси готовятся к открытию Рождественских чтений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится к проведению традиционных Рождественских чтений. В этот раз их посвятили глобальным вызовам современности и нравственному выбору человека.

Чтения организует Белорусская православная церковь при поддержке ряда ведомств. Среди них – министерства культуры, образования, здравоохранения и Национальная академия наук. Как заявил Экзарх всея Беларуси Вениамин, духовность помогает оставаться человеком в любых условиях.

«Сегодня много событий, много различных тревог, которые присутствуют в мире, и человеку всегда приходится, переживая то или иное событие, как-то на него реагировать. Важно сделать духовный выбор – то, что является фундаментом устойчивой жизни каждого человека и всего мира», – отметил митрополит Минский и Заславский, патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.

Восьмые Рождественские чтения стартуют в этот четверг и продлятся три дня. Торжественное открытие состоится в Национальной библиотеке Беларуси.

