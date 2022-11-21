Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на должность президента

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Главы государств провели телефонный разговор, сообщает ТАСС .

В ходе беседы Лукашенко и Токаев обсудили текущее состояние и перспективы казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества. Также обсуждались актуальные вопросы региональной и международной повестки.