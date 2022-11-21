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Лукашенко поздравил Токаева с переизбранием на должность президента

21.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Главы государств провели телефонный разговор, сообщает ТАСС.

В ходе беседы Лукашенко и Токаев обсудили текущее состояние и перспективы казахско-белорусского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества. Также обсуждались актуальные вопросы региональной и международной повестки.

Напомним, что Токаев одержал убедительную победу на выборах, набрав более 80% голосов. Итоговая явка составила 69,44%.



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