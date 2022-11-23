Погода в СНГ: в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности, в Армении ожидают потепление

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зима приходит в страны Содружества. Подробный прогноз – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

На большей части Казахстана – осадки. В центре и на востоке страны – снегопады и метели. Юго-восток накрыли дожди. В Алматы ливни не прекращаются почти сутки. Минувшей ночью выпало 25 мм осадков. В нескольких районах затопило дворы. Улицы превратились в реки. Сейчас службы благоустройства откачивают воду и чистят арыки, а также обрабатывают дороги противогололедными реагентами на случай похолодания. Этой же ночью в горных районах южной столицы выпало более 30 см снега.

Беларусь

В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода. На дорогах скользко: объявлен «желтый» уровень опасности. И хотя в Минске всего минус два, мороз ощущается сильнее из-за высокой влажности. Несмотря на то, что в Беларуси прошли первые снегопады, медведи в Березинском заповеднике отправляться в спячку не торопятся. Они ждут стабильных морозов в течение долгого времени. Медлят с отдыхом, потому что знают: первый снег скоро растает. Звериное чутье не подводит. На следующей неделе днем снова ожидается «плюс».