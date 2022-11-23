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Погода в СНГ: в Беларуси объявлен «желтый» уровень опасности, в Армении ожидают потепление
23.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Зима приходит в страны Содружества. Подробный прогноз – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
На большей части Казахстана – осадки. В центре и на востоке страны – снегопады и метели. Юго-восток накрыли дожди. В Алматы ливни не прекращаются почти сутки. Минувшей ночью выпало 25 мм осадков. В нескольких районах затопило дворы. Улицы превратились в реки. Сейчас службы благоустройства откачивают воду и чистят арыки, а также обрабатывают дороги противогололедными реагентами на случай похолодания. Этой же ночью в горных районах южной столицы выпало более 30 см снега.
Беларусь
В Беларуси установилась по-настоящему зимняя погода. На дорогах скользко: объявлен «желтый» уровень опасности. И хотя в Минске всего минус два, мороз ощущается сильнее из-за высокой влажности. Несмотря на то, что в Беларуси прошли первые снегопады, медведи в Березинском заповеднике отправляться в спячку не торопятся. Они ждут стабильных морозов в течение долгого времени. Медлят с отдыхом, потому что знают: первый снег скоро растает. Звериное чутье не подводит. На следующей неделе днем снова ожидается «плюс».
В Армении потеплеет на несколько градусов. В столице воздух прогреется до плюс 17, дождей не ожидается. Отличная погода, чтобы посмотреть на достопримечательности. По данным аналитиков сервиса путешествий, этой осенью страна вошла в пятерку наиболее востребованных для отдыха направлений у россиян. 12% туристов, выбравших маршруты ближнего зарубежья, остановились на Армении.
Кыргызстан
Осень в Кыргызстане не сдает своих позиций. В Бишкеке сегодня плюс 14. Идет мелкий дождь. Но горожан сырая и пасмурная погода не расстраивает. За праздничным настроением они идут в магазины. Здесь уже продаются новогодние товары на любой вкус: сувениры, аксессуары, символы наступающего года. И, конечно, искусственные ели. Есть настольные и те, которыми можно украсить большое помещение. Цены в этом году немного подросли. Елка средних размеров будет стоить 7 500 тысяч сомов (5 300 рублей).
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О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
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