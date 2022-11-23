МТС принял участие в открытой дискуссии подростков и представителей бизнеса Беларуси

Источник материала: ProBusiness

Представители МТС приняли участие в открытом диалоге Консультативного совета подростков Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и бизнес-сообщества Беларуси. Встреча прошла в офлайн-формате и была приурочена ко Всемирному дню ребенка. Молодые люди поделились своим видением бизнеса, идеального работодателя и проанализировали доступные для людей с инвалидностью сервисы и продукты.

Во встрече с Консультативным советом подростков ЮНИСЕФ и «Белорусской ассоциацией помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» приняли участие представители компаний МТС, Kaspersky, DoubleTree by Hilton Minsk, Приорбанк и др. На ней бизнесмены делились собственным опытом корпоративной социальной ответственности.

Так, во время общения с Генеральным директором компании МТС ребята узнали подробности создания и реализации совместного проекта МТС и Детского фонда ООН (Юнисеф) #ИнтернетБезБуллинга, который направлен на профилактику травли детей и подростков в интернете.





«МТС и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси связывают давние партнерские отношения. Пятый год мы реализуем совместные проекты в сфере повышения цифровой грамотности детей, безопасности в киберпространстве и эффективном использовании технологий в образовательных целях. МТС как поставщик технологий стремится развивать и поддерживать инициативы по созданию безопасной цифровой среды для подростков и детей, ведь младшее поколение давно стало частью интернет-сообщества и активно пользуется гаджетами. И задача социально ответственного бренда — содействовать формированию безопасной онлайн-среды с помощью технологичных решений и различных социальных проектов. Сотрудничество с международным фондом ЮНИСЕФ, признанным экспертом в работе с детьми и подростками, помогает делать по-настоящему значимые проекты и достигать высоких результатов», — рассказал Генеральный директор МТС Владислав Андрейченко.

«Мы хотим наладить диалог между молодыми людьми и бизнесом, чтобы представители бизнеса услышали, что волнует ребят и учитывали это в своей работе. Особенно важно, чтобы бизнес знал и понимал проблемы самых уязвимых детей, детей с инвалидностью, детей, которые остались без мамы и папы, детей-беженцев», — отметил Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рустам Хайдаров.





Консультативный совет подростков ЮНИСЕФ создан для того, чтобы молодые люди могли обсуждать вопросы и доносить свое мнение в разработке решений по таким вопросам, как образование, экология, психическое здоровье и даже ведение бизнеса.

После встречи ЮНИСЕФ проанализирует все предложения представителей молодого поколения и, возможно, некоторые из них будут воплощены на практике.



