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Лукашенко вылетел в Армению на сессию ОДКБ
23.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Армению. Он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «МИР 24».
Лидеры стран обсудят основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период, проблемы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие в различных сферах. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.
Скоро председательство в ОДКБ на год перейдет к Беларуси, поэтому Александр Лукашенко озвучит основные направления, на которых предстоит сконцентрировать совместную работу в этот период.
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Скоро председательство в ОДКБ на год перейдет к Беларуси. Лукашенко озвучит основные направления, на которых предстоит сконцентрировать совместную работу в этот...
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