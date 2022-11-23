Лукашенко вылетел в Армению на сессию ОДКБ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Армению. Он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает «МИР 24».

Лидеры стран обсудят основные итоги деятельности Организации Договора о коллективной безопасности в межсессионный период, проблемы международной и региональной безопасности, а также взаимодействие в различных сферах. Мероприятие пройдет в узком и расширенном составах.

Скоро председательство в ОДКБ на год перейдет к Беларуси, поэтому Александр Лукашенко озвучит основные направления, на которых предстоит сконцентрировать совместную работу в этот период.