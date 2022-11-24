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Лукашенко на саммите ОДКБ указал на кризис в системе международных отношений
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Однополярная система мироустройства уходит в прошлое. Об этом Александр Лукашенко заявил в Ереване на Сессии коллективной безопасности ОДКБ, сообщил «МИР 24».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ отметил, что
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