Лукашенко на саммите ОДКБ указал на кризис в системе международных отношений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Однополярная система мироустройства уходит в прошлое. Об этом Александр Лукашенко заявил в Ереване на Сессии коллективной безопасности ОДКБ, сообщил «МИР 24».

«На страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая, ООН. Расходы на вооружение растут невиданными темпами и достигают ужасающих величин. Правительства стран-членов НАТО, подстрекаемые Вашингтоном, охотно тратят миллиарды на якобы растущую угрозу с востока. При этом стимулируя военно-промышленный комплекс США», – отметил президент Беларуси.