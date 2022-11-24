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Лукашенко на саммите ОДКБ указал на кризис в системе международных отношений

24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Однополярная система мироустройства уходит в прошлое. Об этом Александр Лукашенко заявил в Ереване на Сессии коллективной безопасности ОДКБ, сообщил «МИР 24».

«На страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводящие самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается жесточайший прессинг. Под свой контроль пытаются поставить и международные организации, включая, ООН. Расходы на вооружение растут невиданными темпами и достигают ужасающих величин. Правительства стран-членов НАТО, подстрекаемые Вашингтоном, охотно тратят миллиарды на якобы растущую угрозу с востока. При этом стимулируя военно-промышленный комплекс США», – отметил президент Беларуси.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита ОДКБ отметил, что организация доказала свою эффективность.



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По словам белорусского лидера, на страны, которые стремятся идти по своему пути развития и проводить самостоятельный внешнеполитический курс, оказывается...
 
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