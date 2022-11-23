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Правительство Беларуси отчиталось перед парламентариями о результатах работы

23.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусское правительство отчиталось перед парламентариями о результатах работы. Так, экспорт в Россию увеличился на 34%, в Китай – в два раза, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Проблемы простых людей обсуждают на высоком уровне. Раз в месяц депутаты могут задать вопросы профильным министрам. Ведь до этого они встречались с народом в городах, селах, на предприятиях. Знают ситуацию на местах.

«Молодежь интересует, как будет развиваться электротранспорт. Не только в городе Минске и областных центрах, но и в городах областного подчинения, крупных городах ускоренного развития», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Хлобукин.

Число электромобилей в Беларуси за два года выросло почти в 40 раз, сообщил вице-премьер Петр Пархомчик. На учете в Госавтоинспекции – около 3,5 тысячи «зеленых» машин. Это лишь один из показателей роста экономики. Сейчас в тандеме с дружественными странами она набрала оптимальную скорость.

«Диверсификация экспорта, безусловно, произошла. В основном за счет поставок в Россию и КНР. Как часто справедливо подчеркивает глава государства, кризис – это тяжело, но это шанс, это возможности», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Белорусские предприятия смогли переориентироваться. К примеру, экспорт холодильников и морозильных камер вырос втрое. Спросом пользуется сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили. На рынках Азии и России все больше товаров отечественного легпрома. Поставки идут в 71 регион соседней страны.

«Удмуртия, Мурманск, северные регионы, Алтайский край, Сибирь приросли. Хотя мы раньше работали через центральный регион Российской Федерации. И уже через оптово-логистические дилерские сети осуществились поставки на дальнюю дугу, как я говорю, России. В этом году ситуация поменялась. Все очень активны», – отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Акцент сделан на импортозамещающие проекты. Наибольший потенциал для Союзного государства имеет производство комплектующих для автомобилестроения. В частности, электронной компонентой базы. Соответствующее межправительственное соглашение уже подписано.

«Его реализация позволит объединить перспективные научно-технические, технологические и производственные разработки в области микроэлектронных технологий, производства специального технологического оборудования, будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества в сфере микроэлектроники», – добавил Петр Пархомчик.

Сейчас определяется перечень электронных компонентов, которые белорусские предприятия будут изготавливать для российской промышленности. Стороны утвердят дорожную карту по этому направлению до 1 декабря.

В следующий раз совместное заседание палат Национального собрания Беларуси пройдет в декабре. В Овальном зале Дома правительства обсудят развитие сельского хозяйства.



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Теги: Минск
 
 
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Проблемы простых людей обсуждают на высоком уровне. Раз в месяц депутаты могут задать вопросы профильным министрам.
 
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