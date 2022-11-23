Правительство Беларуси отчиталось перед парламентариями о результатах работы

«Молодежь интересует, как будет развиваться электротранспорт. Не только в городе Минске и областных центрах, но и в городах областного подчинения, крупных городах ускоренного развития», – сказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Хлобукин.

Число электромобилей в Беларуси за два года выросло почти в 40 раз, сообщил вице-премьер Петр Пархомчик. На учете в Госавтоинспекции – около 3,5 тысячи «зеленых» машин. Это лишь один из показателей роста экономики. Сейчас в тандеме с дружественными странами она набрала оптимальную скорость.

«Диверсификация экспорта, безусловно, произошла. В основном за счет поставок в Россию и КНР. Как часто справедливо подчеркивает глава государства, кризис – это тяжело, но это шанс, это возможности», – отметил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Петр Пархомчик.

Белорусские предприятия смогли переориентироваться. К примеру, экспорт холодильников и морозильных камер вырос втрое. Спросом пользуется сельскохозяйственная техника, грузовые автомобили. На рынках Азии и России все больше товаров отечественного легпрома . Поставки идут в 71 регион соседней страны.