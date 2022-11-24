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Международная открытая олимпиада по физике впервые прошла в Беларуси

24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошла международная олимпиада по физике. Показали себя 100 участников из 10 стран, в том числе из Содружества. Соревновались в креативности подхода и решали необычные задачи, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Переживает, пересчитывает ответы несколько раз. Для Алины Полонской эта олимпиада – личное достижение.

Девятиклассница занимается физикой всего год, и уже победитель республиканских и областных олимпиад. Готова составить конкуренцию опытным соперникам.

«Это единственная международная олимпиада, в которой можно участвовать младшим классам, то есть не только одиннадцатиклассникам. В любом случае первый опыт международной олимпиады именно с гостями из других стран», – отметила жительница Могилева Алина Полонская.

Среди участников – сотня юных физиков из стран Содружества, Сирии и Турции. Победители различных олимпиад. Их знания оценивают ученые из Беларуси, Армении и Казахстана. Учитывают и правильные ответы, и способы решения.

«Вы должны понимать, что если это физика, то каким бы способом участник ни воспользовался, окончательный результат должен быть один и тот же. Если он получает правильный результат, нигде законы физики не нарушил, то у него высший балл», – пояснил председатель жюри Анатолий Слободянюк.

Рассчитать по фото скорость падения капли или описать, как двигать лазером легкие объекты. На 10 заданий дают пять часов. Среди них много нестандартных. Как обычно, удивят белорусские задачи со звездочкой.

«Это задания, где требуется дать развернутые ответы: все формулы, пояснения, комментарии – все в письменном виде обязательно, то есть угадать решение просто так невозможно», – сказал руководитель команды Республики Беларусь Артем Пивоварчик.

Иностранные участники все решают дистанционно, но подсмотреть у соседа не получится. Об этом узнают сразу. Наблюдатели из Беларуси по камерам строго следят за процессом. После олимпиады физикам устроят экскурсию по стране, тоже виртуально.

«Мы хотим, чтобы участники имели возможность посмотреть культурные объекты, посмотреть экспозиции Музея Великой Отечественной войны в Республике Беларусь, ознакомиться с дворцово-парковыми ансамблями, оценить уровень художественного творчества жителей республики», – рассказала главный специалист Министерства образования Республики Беларусь Наталья Иванова.

Такая открытая олимпиада проходит в Беларуси впервые. Минобразования тестирует необычный формат, а после решат, продолжать или нет. Грамоты и медали получат лучшие. Самым умным вручат ценные призы.



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Теги: Могилев
 
 
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В ней приняли участие сто юных физиков из стран Содружества, Сирии и Турции. Эксперты учитывают и правильные ответы, и способы решения.
 
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