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Международная открытая олимпиада по физике впервые прошла в Беларуси
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси прошла международная олимпиада по физике. Показали себя 100 участников из 10 стран, в том числе из Содружества. Соревновались в креативности подхода и решали необычные задачи, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Переживает, пересчитывает ответы несколько раз. Для Алины Полонской эта олимпиада – личное достижение.
«Это единственная международная олимпиада, в которой можно участвовать младшим классам, то есть не только одиннадцатиклассникам. В любом случае первый опыт международной олимпиады именно с гостями из других стран», – отметила жительница Могилева Алина Полонская.
Среди участников – сотня юных физиков из стран Содружества, Сирии и Турции. Победители различных олимпиад. Их знания оценивают ученые из Беларуси, Армении и Казахстана. Учитывают и правильные ответы, и способы решения.
Рассчитать по фото скорость падения капли или описать, как двигать лазером легкие объекты. На 10 заданий дают пять часов. Среди них много нестандартных. Как обычно, удивят белорусские задачи со звездочкой.
Иностранные участники все решают дистанционно, но подсмотреть у соседа не получится. Об этом узнают сразу. Наблюдатели из Беларуси по камерам строго следят за процессом. После олимпиады физикам устроят экскурсию по стране, тоже виртуально.
Такая открытая олимпиада проходит в Беларуси впервые. Минобразования тестирует необычный формат, а после решат, продолжать или нет. Грамоты и медали получат лучшие. Самым умным вручат ценные призы.
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В ней приняли участие сто юных физиков из стран Содружества, Сирии и Турции. Эксперты учитывают и правильные ответы, и способы решения.
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