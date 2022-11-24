Белорусский союз женщин присоединился к акции по безвозмездной сдаче крови

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске проходит акция по безвозмездной сдаче крови. Первыми на призыв медиков откликнулись белорусские женщины, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

В 6-й больнице Минска – аншлаг. Желающие сдать кровь выстроились в очередь. Ведь сначала потенциального донора проверяют. Нужно сдать анализы и сходить на прием к терапевту.

«И после того, как все эти этапы пройдены и получен допуск, донор двигается сюда после небольшого завтрака. И здесь происходит уже весь процессинг», – рассказывает заместитель главврача по трансфузиологии Ольга Климович.

Наталья Крицкая проверку прошла, допуск получен. Для женщины это первый опыт донорства в жизни, волнуется. Медики успокаивают: человек, регулярно сдающий кровь, живет в среднем на пять лет дольше – организм обновляется.

«Когда-то же надо начинать. Если не страшно, будем дальше сдавать. Кому-то в помощь. Я кому-то помогу, потом, может, нам пригодится. Поэтому надо друг другу помогать», – считает заведующая производством школьной столовой Наталья Крицкая.

В базе доноров Беларуси уже сто тысяч фамилий . Белорусский союз женщин в акциях участвует постоянно. Говорят: помогать нужно всегда. Не только словом, но и делом.

«Вообще, я всегда говорю о том, что Белорусский союз женщин это про тех женщин, которые отдают. Вот сегодня мы решили отдать и свою кровь, в том числе. Для того, чтобы, может быть, кому-то это помогло. Может быть, кому-то стало лучше», – председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская.