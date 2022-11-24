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Белорусский союз женщин присоединился к акции по безвозмездной сдаче крови
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске проходит акция по безвозмездной сдаче крови. Первыми на призыв медиков откликнулись белорусские женщины, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.
В 6-й больнице Минска – аншлаг. Желающие сдать кровь выстроились в очередь. Ведь сначала потенциального донора проверяют. Нужно сдать анализы и сходить на прием к терапевту.
Наталья Крицкая проверку прошла, допуск получен. Для женщины это первый опыт донорства в жизни, волнуется. Медики успокаивают: человек, регулярно сдающий кровь, живет в среднем на пять лет дольше – организм обновляется.
В базе доноров Беларуси
Всего одна донация может спасти троих. А в Беларуси ежедневно проходит до 1,5 тысяч
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Первыми на призыв медиков откликнулись белорусские женщины.
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