Детский технопарк из Беларуси и российский «Сириус» будут обмениваться опытом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский детский технопарк и российский «Сириус» начнут работать синхронно и сблизят свои программы. Это позволит обмениваться технологиями и опытом, а также выезжать на стажировку одаренным школьникам, передает «МИР 24».

В начале будущего года делегация сочинского центра приедет в Минск. Тогда же детально проработают совместную программу по работе с подрастающими талантами. Об этом говорили парламентарии Союзного государства. На заседании они обсудили проекты в области образования и поддержки молодежи.

«Площадки, которые сейчас созданы в России и Беларуси – это, конечно, инвестиции в будущее, инвестиции в нашу молодежь, в нашу науку, в образование, в спорт, в творчество. Нашей комиссии, которая занимается молодежной политикой, очень важно оценить, как идет работа, чем необходимо помочь. Чтобы дети себя нашли, выбрали себе профессию и творили для наших стран», – заявил заместитель председателя комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

По данным парламентариев, сейчас одаренные дети для занятий и увлечений чаще всего выбирают компьютерные технологии, химию и спорт.