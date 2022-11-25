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Детский технопарк из Беларуси и российский «Сириус» будут обмениваться опытом
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский детский технопарк и
В начале будущего года делегация сочинского центра приедет в Минск. Тогда же детально проработают совместную программу по работе с подрастающими талантами. Об этом говорили парламентарии Союзного государства. На заседании они обсудили проекты в области образования и поддержки молодежи.
По данным парламентариев, сейчас одаренные дети для занятий и увлечений чаще всего выбирают компьютерные технологии, химию и спорт.
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В начале будущего года делегация сочинского центра приедет в Минск.
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