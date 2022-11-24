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Культурный марафон начался в Доме Москвы в Минске
24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Известные российские деятели искусства проводят встречи и мастер-классы в белорусской столице. В Доме Москвы в Минске стартовал культурный марафон, передает «МИР 24».
Многообразие российской природы, малоизвестные уголки страны и знаковые места показали на выставке. В экспозиции – работы прославленных живописцев и молодых художников. А центральное место отвели народному ремеслу –
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Встречи и мастер-классы проводят известные российские деятели искусства.
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