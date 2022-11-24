Культурный марафон начался в Доме Москвы в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известные российские деятели искусства проводят встречи и мастер-классы в белорусской столице. В Доме Москвы в Минске стартовал культурный марафон, передает «МИР 24».

«Эта конференция очень часто открывает нам ну просто невероятные грани русской культуры. И оказывается, что у нас очень много общего. Это лишний раз подтверждает общность наших корней, нашего происхождения. И это очень важно сегодня, когда Беларусь и Россия плечом к плечу решают сложные вопросы современности», – отметила профессор Гродненского государственного университета имена Янки Купалы Людмила Рычкова.