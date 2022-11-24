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Культурный марафон начался в Доме Москвы в Минске

24.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известные российские деятели искусства проводят встречи и мастер-классы в белорусской столице. В Доме Москвы в Минске стартовал культурный марафон, передает «МИР 24».

«Эта конференция очень часто открывает нам ну просто невероятные грани русской культуры. И оказывается, что у нас очень много общего. Это лишний раз подтверждает общность наших корней, нашего происхождения. И это очень важно сегодня, когда Беларусь и Россия плечом к плечу решают сложные вопросы современности», – отметила профессор Гродненского государственного университета имена Янки Купалы Людмила Рычкова.

Многообразие российской природы, малоизвестные уголки страны и знаковые места показали на выставке. В экспозиции – работы прославленных живописцев и молодых художников. А центральное место отвели народному ремеслу – лоскутному шитью. Перспективы русской культуры и ее место в мире обсуждают преподаватели, ученые, писатели, журналисты из стран СНГ и Европы. В рамках конференции пройдет и международный конкурс чтецов. Участники – студенты театральных факультетов из ведущих вузов России и зарубежья.



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Теги: Минск
 
 
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Встречи и мастер-классы проводят известные российские деятели искусства.
 
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