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Современные агрогородки набирают популярность у жителей Беларуси
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вдали от городской суеты – все больше белорусов переезжают в агрогородки. В них есть свои фермы, заводы, школы, клубы. Президент Александр Лукашенко заявил, что скоро в стране не останется старых деревень, их заменят современные. В самом образцовом в Минской области агрогородке Крутогорье-Петковичи побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Светлана и Игорь Плакса в агрогородке обосновались быстро. Оба нашли работу в местном агрокомплексе. Глава семьи – механизатор, жена – повар. Признаются, подкупили высокие зарплаты.
Льготное жилье здесь дают всем. Или квартиры, или
В агрогородках работа есть у всех, это еще одна особенность таких населенных пунктов. В Крутогорье-Петковичах, например, крупный агропромышленный комплекс. Жители
Агрогородки – белорусское ноу-хау. Один из первых появился на малой родине главы государства и стал пилотным проектом. Сейчас в стране их более полутора тысяч.
Пока в агрогородках нет только вузов, но молодежь может поступить в сельхозуниверситеты без экзаменов. А после обучения им гарантируют рабочее место дома.
Агрогородки появились в Беларуси в 2005-ом. Тогда правительство запустило
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В агрогородках работа есть у всех, это еще одна особенность таких населенных пунктов.
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