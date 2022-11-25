Современные агрогородки набирают популярность у жителей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вдали от городской суеты – все больше белорусов переезжают в агрогородки. В них есть свои фермы, заводы, школы, клубы. Президент Александр Лукашенко заявил, что скоро в стране не останется старых деревень, их заменят современные. В самом образцовом в Минской области агрогородке Крутогорье-Петковичи побывала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Светлана и Игорь Плакса в агрогородке обосновались быстро. Оба нашли работу в местном агрокомплексе. Глава семьи – механизатор, жена – повар. Признаются, подкупили высокие зарплаты.

«Решили попробовать что-то новое для себя, здесь и Минск рядом, и другие города. Начали в интеренете искать работу, решили с женой остановиться здесь, переехали, все устроило. Приехали, нам сказали, что молодым семьям дают квартиры», – рассказал житель агрогородка Крутогорье-Петковичи Игорь Плакса.

Льготное жилье здесь дают всем. Или квартиры, или современные коттеджи с участками. Так в агрогородки привлекают молодежь. А еще развитой инфраструктурой – все под рукой, и это главное отличие от деревни.

«Я считаю, что на сегодняшний день в агрогородке созданы все условия для комфортного проживания: магазины, отделение почтовой связи, клуб, баня работает. Достаточно молодое население у нашего агрогородка. Проживает 750 человек, из них 98 пенсионеры», – отметил председатель Дзержинского сельского исполнительного комитета Святослав Дарашевич.

В агрогородках работа есть у всех, это еще одна особенность таких населенных пунктов. В Крутогорье-Петковичах, например, крупный агропромышленный комплекс. Жители трудятся в полях, занимаются животноводством .

«Хозяйство у нас многопрофильное, то есть работаем мы по принципу «от поля до прилавка магазина»: у нас переработка своя, мясоколбасный цех, убойный. Достойную заработную плату зарабатывают, но мы стараемся создать такие условия, чтобы наши работники после, ну в сельском хозяйстве тяжелый труд, мы все это знаем, после работы могли прийти домой и просто посвятить себя семье и отдыху», – поделился директор агропромышленного комплекса Юрий Климаш.

Агрогородки – белорусское ноу-хау. Один из первых появился на малой родине главы государства и стал пилотным проектом. Сейчас в стране их более полутора тысяч.

«Деревня становится другой, не будет этих деревень старых, которых у нас там сотни тысяч было. Через 10-15 лет работы, а может быть и раньше, будут только агрогородки. Люди хотят жить с удобствами, в хороших домах. В каждой деревеньке и на хуторе мы это не построим, поэтому мы пришли к тому, чтобы строить агрогородки, чтобы они были по уровню жизни такими же, как в городе», – заявлял президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Пока в агрогородках нет только вузов, но молодежь может поступить в сельхозуниверситеты без экзаменов. А после обучения им гарантируют рабочее место дома.