Как сейчас белорусским компаниям обеспечить ИТ-инфраструктуру для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Сегодня белорусский бизнес сталкивается с необходимостью искать новые варианты по приобретению программного обеспечения и технических компонентов для различных сфер жизнедеятельности. Как в этих условиях защитить свои позиции и не уступить конкурентам на региональном и международном уровне? Поговорили с заместителем генерального директора по информационным технологиям компании А1 Юрием Левданским о том, что может сделать бизнес в сложившихся обстоятельствах, чтобы сохранить необходимую ИТ-инфраструктуру и свою конкурентоспособность.

«Меры нужно принимать быстро»

— Юрий, по вашим наблюдениям, с чем сейчас сталкивается бизнес? Какие компоненты ИТ-инфраструктуры стали недоступны и какие сферы в основном затронуты?

— Новые условия взаимодействия с мировыми производителями ощутимо осложнили работу бизнеса в целом. Управление компанией в текущих условиях напоминает владение автомобилем. У вас есть машина, она пока на ходу, но что делать, когда придет время что-то ремонтировать и менять детали?.. Сейчас ключевая проблема — это бизнес-continuity, т.е. обеспечение бесперебойной работы систем в отсутствие возможности приобретать аппаратные платформы (те самые «запчасти», если пользоваться автомобильными аналогиями). Велик риск, что бизнес остановится, если быстро не принять меры и не найти альтернативы.



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Если мы говорим о программном обеспечении, то есть два аспекта. Во-первых, сейчас у большинства компаний нет возможности получать обновления ПО, т.е. системы, условно говоря, замерли в том состоянии и положении, в котором находились. Может быть, с точки зрения функционала, это пока и устраивает бизнес. Ведь, казалось бы, все неплохо работает. Но основная проблема в том, что вместе с функциональными обновлениями производители часто предоставляют и обновления безопасности. И здесь наш бизнес оказывается в уязвимом положении. Довольно часто происходят различного рода атаки: попытки завладеть персональными данными, блокировки баз данных компаний, утечки конфиденциальной деловой информации. Это огромные риски информационной безопасности.

К тому же программное обеспечение ломается. Выявляются новые баги, происходят сбои, краши. Если отсутствует поддержка со стороны производителя, восстановить такие поломки достаточно сложно.

— А если предметно, какие основные элементы инфраструктуры сейчас затронуты?

— Если говорить о физической инфраструктуре, то есть вопросы со всем оборудованием для бесперебойного функционирования бизнеса: системы кондиционирования, вычислительная инфраструктура, сервера, системы хранения данных, сети передачи данных. В ПО речь идет буквально обо всем коммерческом софте, который используется в повседневной работе: от офисных пакетов на компьютерах сотрудников до уровня приложений (базы данных, CRM-системы, ERP-системы).

— Насколько работа бизнеса сейчас зависит от информационных систем? Работали же как-то раньше и без них…

— Сейчас бизнес уже понимает, что от информационных систем зависит продолжение работы и непрерывность функционирования бизнеса. Особенно это чувствуется у онлайн-ритейлеров. Когда веб-сайт недоступен или не справляется с нагрузкой — останавливаются продажи.



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

В каждом бизнесе любой зрелости и размера есть зависимость от информационной системы. Например, парикмахерская без онлайн-записи потеряет часть клиентов, но бизнес продолжит работать, потому что клиенты звонят и по телефону. Но если в банке случится серьезный сбой, допустим, исчезнет доступ к платежным системам или к системе обслуживания клиентов, — это критическая проблема, которая напрямую влияет на финансовые показатели.

Зачастую бизнес сейчас приходит с вопросами: необходим аудит, есть проблемы в обеспечении безопасности, кадровый голод. Все ищут решения, чтобы себя обезопасить. Компании хотят иметь возможность обратиться к кому-то в случае сбоя, получить консультацию по поводу уязвимостей и пробелов, рекомендации по их устранению.

«Люди, люди и еще раз люди!»

— Какие у бизнеса есть варианты в сложившейся ситуации? Что можно сделать?

— Все действуют и реагируют по-разному. Кто-то продолжает работать со старой версией и надеяться на авось. Это, конечно, вынужденная мера.

Кто-то выбирает работу на нелицензионном ПО. О рисках его использования достаточно много было уже сказано. Вплоть до того, что есть версии, которые подготовлены с заранее существующими уязвимостями.

Некоторые компании переходят на продукты из России и Китая. Сейчас мы видим попытки уйти на программное обеспечение или аппаратные платформы из этих стран. Если говорить о программном обеспечении, есть вендоры, например, российские, которые могут быть достойными аналогами ушедшим с рынка. Но, к сожалению, это очень узкий сегмент, а для других направлений даже на этих больших рынках замена есть не всегда и не для всего.



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Еще один альтернативный вариант — использование open source, т.е. продуктов с открытым исходным кодом. Но есть проблема: это не коробочное решение, требуется крайне высокая квалификация и компетенции для внедрения таких продуктов. Коммерческие производители не брали бы столько денег за свои продукты, если бы их можно было легко заменить open source.

И полдела найти такое open source-решение, нужно ведь его еще внедрить на конкретном предприятии. Внедрение сложных систем, например, ERP-системы для завода, может занимать не один год. Это достаточно сложный процесс миграции. Ярким примером может служить Oracle — мировой лидер в сфере баз данных с крайне высоким уровнем надежности и производительности. Он является стандартом де-факто во многих отраслях. Например, точно используется почти всеми нашими банками. Срок перехода — в лучшем случае 2025 год. А если за это время произойдут какие-то сбои? Да, система продолжает работать, но кто будет решать проблемы без поддержки производителя?

— В каждом из этих вариантов есть много критически важных «но». Что в этой ситуации может предпринять бизнес? Как поступили в А1, например?

— А1 является, с одной стороны, одним из крупных заказчиков и потребителей услуг, а с другой — провайдером ИТ-услуг. Мы уже давно не только про связь, но и, в том числе, про услуги системной интеграции, ИТ-услуги, Cloud-сервисы. Мы выступаем в качестве провайдера. И понимаем, что одним из крупнейших потребителей всех этих услуг является сама компания А1. Поэтому то, что хорошо для нас, востребовано и рынком.

Мы также столкнулись с ограничением поставок и поддержек различных платформ, но смогли найти решение, которое применимо не только для А1, но и для наших клиентов и партнеров.



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Вот что мы предприняли в этой ситуации:

1. Инвестиции в сотрудников. Мы вложились в обучение людей, которые в состоянии взять на себя часть нагрузки по обслуживанию систем без обращения к производителю. Продолжаем инвестировать в квалификацию, нанимаем специалистов, расширяем сервисную службу, которая работает на нас как на заказчика и одновременно предоставляет услуги для наших клиентов.

Не все проблемы, которые возникают с программным обеспечением и аппаратами, требуют вовлеченности производителей. 60−70% проблем можно решить собственными силами. Наши специалисты занимаются поддержкой и обслуживанием наших же систем. Поэтому люди, люди и еще раз люди! Инвестиции в их обучение — это то, что оправдывает вложения на 100%.

2. Инвентаризация. Ее нужно проводить, чтобы снизить зависимость от поставщиков. Например, можно продолжить жизненный цикл системы, которая планировалась к списанию. Да, она может быть немного устаревшей, но с ее помощью мы можем какие-то проблемы обойти или отложить. Сейчас есть необходимость отсрочить дополнительные инвестиции, пока не найдены другие производители, не перестроился ИТ-ландшафт.

Инвентаризация предполагала в том числе проект по работе над утилизацией ресурсов. Мы добились почти 5% экономии на нашей инфраструктуре благодаря тому, что смогли от чего-то отказаться, что-то поставить на паузу, оптимизировать и перераспределить ресурсы.

3. Использование Cloud-сервисов. У облачных провайдеров обычно имеется избыток мощностей, поэтому есть возможность подключать клиентов достаточно быстро. Понятно, что переезд в облако — это длительный и трудоемкий процесс. Тем не менее для многих это — решение.

Сейчас мы видим, что заказчики хотят не просто получить набор вычислительных ресурсов в облаке: есть спрос на Managed IT — когда заказчик получает в том числе управление инфраструктурой, возможности миграции или интеграции. По сути, происходит аутсорс по поддержанию и обеспечению работоспособности инфраструктуры.

«У кого-то „машина“ новая, а у кого-то изношенная — все в разных условиях»

— Вы отметили, что А1 не только потребитель, но и провайдер ИТ-услуг. За какими решениями сейчас больше всего обращается бизнес?

— В целом, со стороны бизнеса есть спрос и на Cloud-решения, и на Managed IT. Но, как в том же примере с автомобилем, многие рассчитывают, что смогут еще какое-то время продержаться на той инфраструктуре, которая пока есть. Но у кого-то «машина» новая, а у кого-то изношенная — все находятся в разных условиях.

Сейчас все больше интересуются облачными решениями. Многие консервативные бизнесы чувствуют необходимость справляться с угрозами и соблюдать обязательные требования регуляторов, сегодня уже говорят, что готовы рассматривать облачную инфраструктуру. Поэтому получаем довольно много обращений по сервисам безопасности. Заказчик, например, хочет организовать в облаке Security-центр или центр мониторинга угроз кибербезопасности. Причем сейчас средний и крупный бизнес интересует возможность видеть отчеты, графики сработки, инциденты в реальном времени, чтобы их служба безопасности могла реагировать на эти события.

Еще клиентам важно, чтобы наша служба безопасности тоже могла включаться по мере необходимости: помогала обнаруживать серьезные уязвимости, расследовать инциденты, предотвращать или уменьшать последствия. Нас уже привлекали к расследованию хакерских атак, и мы находили, каким образом злоумышленник попал в систему, разрабатывали план по противодействию, изоляции, восстановлению.



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Если говорить про Managed IT — это тоже востребованная история. Компании, которые планировали организацию серверных комнат или дата-центров, столкнулись с невозможностью купить оборудование: бесперебойное питание, кондиционирование, структурированные кабельные системы. Теперь они всерьез рассматривают вынос инфраструктуры на мощности других компаний или аренду стойко-мест, части дата-центра, переход в облако.

Например, многие банки уже задумываются о такой необходимости и закладывают подобные планы в стратегию развития на ближайшие годы. В принципе, это тенденция, характерная для всего мира. Если у сервиса или приложения миллионы пользователей, то нужны соответствующие вычислительные ресурсы. Их можно быстро арендовать и расширить за счет провайдера. И, наоборот, если мы видим, что спрос упал, можно от этих мощностей отказаться. Здесь, конечно, есть ограничения по персональным данным, — их необходимо хранить внутри страны. Но есть центры обработки данных и облачные провайдеры, которые предоставляют такие возможности.

Есть и запросы на цифровую трансформацию бизнеса — т.е. на перспективу, чтобы компания понимала, куда двигаться в ближайшие 3−5 лет. Им нужно предугадать, как будет меняться ИТ-ландшафт, во что инвестировать для развития бизнеса. Правда, подобных запросов не слишком много, потому что сейчас бизнес больше сфокусирован на собственной перестройке, чем на том, чтобы думать на более длинную перспективу.

— Наверняка есть как минимум несколько компаний, которые предлагают такой функционал. Как бизнесу в текущей ситуации определиться, к кому лучше обратиться?

— Далеко не всегда цена — определяющий фактор для бизнеса. Все-таки обычно низкая цена противоречит качеству.

Когда у вас что-то болит и вы обращаетесь к врачу, то хотите получить качественную консультацию. Поэтому, скорее всего, обратитесь туда, где работают лучшие специалисты. Точно так же и у бизнеса: решать проблемы компании идут к экспертам, которые есть на рынке.



Юрий Левданский. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

ИТ-инфраструктура большого бизнеса — это огромный комплекс, целый набор технологий. В каждой из них есть локальные игроки, которые хорошо разбираются в том или ином аспекте. Но зачастую у них не хватает опыта, чтобы увидеть картину комплексно. Когда надо не только отвечать за серверы, но и, например, понимать, как работает уровень приложений. Бизнесу имеет смысл отдавать предпочтение тем, кто в состоянии комплексно подойти к решению проблемы. Особенно, если речь идет об уровне цифровой трансформации, а не локальной автоматизации.

Нужно обращать внимание на опыт того, кого вы приглашаете в качестве консультанта. Это должна быть компания, которая давно присутствует на рынке, имеет портфель успешных кейсов в нужной вам сфере и готова работать с учетом особенностей вашей компании. Наверное, именно поэтому белорусский бизнес часто обращается к А1 — у нас есть и необходимый опыт, и компетенции, и готовность к индивидуальному подходу.

Например, А1 обеспечивает свою безопасность больше 20 лет, которые компания на рынке. Если приводить статистику, то каждые полминуты происходит сканирование или попытка атаковать наши ресурсы. Мы знаем, как обеспечивать безопасность, у нас выстроены процессы, есть международные сертификаты, мы соблюдаем протокол SOCKS. Мы понимаем, как все должно работать внутри, поэтому можем помочь нашим заказчикам построить схожие системы.

И если мы внедряем какую-то систему для клиента, то всегда проводим обучение, как с ней работать, как ее сопровождать. Мы не оставляем клиента с системой один на один. В зависимости от требований заказчика можем обеспечить поддержку 24/7.

Сейчас очень много консультантов, которые умеют рассказать, как надо, но не очень хорошо понимают, как бизнес должен оперировать этими рекомендациями на практике. Часто компании могут предложить продукт, но у них нет, например, глубокого опыта процессной оптимизации. Мы же понимаем боли и потребности клиентов, потому что сами являемся потребителем ИТ-решений и систем, которые предлагаем. Мы являемся одновременно и заказчиком, и провайдером. Поэтому все знаем на личном опыте.

29 ноября в Минске пройдет конференция A1 Tech Day. Мероприятие посвящено современным технологиям в области информационной безопасности и подходам к построению IT-инфраструктуры. Событие приурочено к пятилетию дата-центра компании.



Эксперты А1, а также приглашенные спикеры поделятся опытом и последними трендами в сфере информационной безопасности, защиты данных и построения комплексной инфраструктуры.



Заполнить регистрационную форму, а также ознакомиться с подробной программой конференции A1 Tech Day можно на сайте события . Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

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