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О чем пишут мировые СМИ: запрет оружия в США и всеобщая амнистия в Twitter

25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент США Джо Байден обещал предпринять новые усилия по введению запрета на штурмовые винтовки после волны массовых расстрелов. Глава государства заявил, что такое оружие опасно и не должно находиться в свободной продаже, сообщает NBC News. В 2022 году в США произошло около 600 инцидентов со стрельбой. Только за последнюю неделю в результате нападений в разных штатах погибли более 10 человек. В последний раз в США вводили запрет на штурмовое оружие в 1994 году, к слову, при непосредственном участии Байдена. Запрет действовал 10 лет, и в 2004 году продлевать его не стали.

Илон Маск объявил «всеобщую амнистию» для заблокированных аккаунтов в Twitter. Ранее он провел онлайн-опрос, и большинство участников поддержали этот шаг, сообщает The Guardian. Так, из 3,1 млн проголосовавших 72% высказались «за». Амнистию пообещали аккаунтам при условии, что ранее они не нарушали закон и не занимались «вопиющим спамом». Известно, что уже восстановлен доступ к учетным записям экс-президента США Дональда Трампа и рэпера Канье Уэста. Масштабная амнистия стартует на следующей неделе, хотя многие общественные деятели осудили ее, заявив, что это может превратить Twitter в «центр радикализации».

В Туркменистане запустят бесплатные курсы для молодежи в сфере цифрового образования. Обучение будет проводиться по таким направлениям, как разработка веб-сайтов, создание мобильных приложений, графический и UI/UX дизайн, техобслуживание и администрирование IT-систем, сообщает Turkmenportal. Курсы начнутся в декабре 2022-го и завершатся в июне 2023 года. Программа рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, отбор участников будет производиться по результатам собеседования.

В Казахстане запустили мобильное приложение по республиканским трассам. Оно позволяет построить маршрут онлайн и офлайн, сообщает «Казахстанская правда». Приложение включает разделы о текущем состоянии автодорог (открытиях/закрытиях, объездах и ремонтных работах) и метеоусловиях, есть опция пополнения баланса для проезда по платным участкам. Также собрана вся актуальная информация об объектах придорожного сервиса (ОПС). Разработчик приложения – национальный оператор автодорог республиканского значения «Национальная компания «КазАвтоЖол».

В Минске появится новый парк. Его планируют обустроить на берегу Цнянского водохранилища, сообщает БелТА. Зону отдыха под названием «Северный берег» обустроят в первой половине 2023 года. Там предусмотрены спортивные и детские игровые площадки, но главным атрибутом называют скульптуры. По задумке авторов проекта, на территории парка появятся временные творческие мастерские, где художники будут работать над своими произведениями практически под открытым небом.



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Теги: Минск
 
 
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Джо Байден обещал посодействовать запрету на свободную продажу штурмового оружия. Илон Маск восстановит учетные записи заблокированных пользователей.
 
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