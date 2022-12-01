В Беларуси перезахоронили останки жертв фашистов

«Из небытия достаются новые факты, новые жертвы. В архивах Российской Федерации были обнаружены более достоверные сведения о факте уничтожения жителей в этом месте. Это позволило более точно установить место. И у нас получилось, что и помимо показаний людей, которые в ходе допросов рассказали о данном случае, еще и получены были документальные свидетельства», – рассказал заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Сергей Хмарук.