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В Беларуси перезахоронили останки жертв фашистов

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Никто не забыт. В Беларуси перезахоронили останки жертв фашистов. В братской могиле – тела 65 мирных граждан, расстрелянных в 1942 году, передает телеканал «МИР 24».

Массовое захоронение недалеко от Витебска нашли сотрудники Генпрокуратуры республики. Вместе с российскими коллегами они расследовали уголовное дело о геноциде белорусского народа. Рядом с останками были личные вещи погибших – расчески, обувь, пуговицы.

«Из небытия достаются новые факты, новые жертвы. В архивах Российской Федерации были обнаружены более достоверные сведения о факте уничтожения жителей в этом месте. Это позволило более точно установить место. И у нас получилось, что и помимо показаний людей, которые в ходе допросов рассказали о данном случае, еще и получены были документальные свидетельства», – рассказал заместитель генерального прокурора Республики Беларусь Сергей Хмарук.

По официальным данным за годы оккупации в Бешенковичском районе, где обнаружили захоронение, гитлеровцы убили больше 10 тысяч мирных жителей.



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Теги: Витебск
 
 
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В Бешенковичском районе, где обнаружили захоронение, гитлеровцы убили больше 10 тысяч мирных жителей.
 
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