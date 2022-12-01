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В Беларуси перезахоронили останки жертв фашистов
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Никто не забыт. В Беларуси перезахоронили останки жертв фашистов. В братской могиле – тела 65 мирных граждан, расстрелянных в 1942 году, передает телеканал «МИР 24».
По официальным данным за годы оккупации в Бешенковичском районе, где обнаружили захоронение, гитлеровцы убили больше 10 тысяч мирных жителей.
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В Бешенковичском районе, где обнаружили захоронение, гитлеровцы убили больше 10 тысяч мирных жителей.
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